Άνοιξε το «Kουτί της Πανδώρας» στη Μέση Ανατολή

Φλέγεται η Μέση Ανατολή. Έκλεισαν τα στενά του Ορµούζ, ο κόλπος του Οµάν, εγκλωβίστηκαν στον Περσικό Κόλπο όσα πλοία βρέθηκαν φορτωµένα µε καύσιµα. Τα γεγονότα έχουν προκαλέσει κρίση και σοβαρές επιπτώσεις στις µεταφορές, θαλάσσιες και αεροπορικές. Από τα στενά του Ορµούζ διερχόταν το 20% της παγκόσµιας κατανάλωσης πετρελαίου.

Στα Αραβικά Εµιράτα, στο Ντουµπάι και σ’ όλα τα άλλα αεροδρόµια της περιοχής ανεστάλησαν οι αεροπορικές πτήσεις και ο κίνδυνος γενικευµένης ανάφλεξης παραµένει υψηλός. Προβλέπεται να µη διαρκέσει περισσότερο από 3-4 εβδοµάδες, η δε τιµή του αργού πετρελαίου να φθάσει τα 130-140 $ το βαρέλι.

Η αεροπορική επίθεση Αµερικανών στο Ιράν και Ισραηλινών στην Τεχεράνη είχε αποτέλεσµα, να σκοτωθεί ο ηγέτης Αλί Χαµενεΐ µε όλο του το θεοκρατικό επιτελείο. Την είδηση επιβεβαίωσε η Κρατική Ιρανική Τηλεόραση, οι δε φρουροί της επανάστασης υποσχέθηκαν αυστηρή τιµωρία για τον θεοκράτη αρχηγό τους κηρύσσοντας πένθος 40 ηµερών.

Οι ειδικοί «πολεµοκάπηλοι» και τα µέσα ενηµέρωσης δεν έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους. Ο Τραµπ, µια «σταθερή ανισορροπία» στον κόσµο εξακολουθεί να «παράγει θόρυβο» µε την «παρανοϊκή» συµπεριφορά του και την επικοινωνιακή και αλλοπρόσαλλη τακτική του. Όπως δείχνει είναι αντιφατικός και επικίνδυνος πλανητάρχης. Έχει βρεθεί αντιµέτωπος µεταξύ πολέµου και ειρήνης µε τον Πούτιν στην Ουκρανία και τη φθίνουσα αµερικανική ηγεµονία στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Πρωτοκλασάτα στελέχη της αµερικανικής οµάδας Εθνικής Ασφαλείας, ο επικεφαλής των Ενόπλων ∆υνάµεων και ο ∆ιοικητής της CIA δήλωσαν ότι στις πολεµοχαρείς προθέσεις του Τραµπ δεν µπορούν να εγγυηθούν νικηφόρα αποτελέσµατα σε περίπτωση µετωπικής σύγκρουσης µε την Τεχεράνη.

Ο σκοτωµός του Χαµενεΐ και όλων των στελεχών του θεοκρατικού καθεστώτος οδηγεί σε παρατεταµένη σύγκρουση σ’ όλη την Ανατολή από την οποία οι Αµερικανοί αποκλείεται να βρεθούν κερδισµένοι, καθ’ όσον προβλέπεται να έχουν µεγάλες απώλειες. Ο Τραµπ προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θ’ αντιµετωπίσει «σκληρότερες συνέπειες», αν συνεχίσουν κλιµάκωση των επιθέσεων. Αλλά αυτών δεν «ιδρώνει τ’ αυτί τους», αφού τα ντρόουν τους χτύπησαν την αγγλική βάση στην Κύπρο.

Στη χώρα µας µετά από έκτακτη σύσκεψη υπό τον κ. ∆ένδια, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε οµολόγους του συµµαχικών χωρών, σταθµίστηκαν οι εξελίξεις και υπογραµµίστηκε ότι έχουν τεθεί σε εφαρµογή όλα τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη και στη Λάρισα.