Άνοιξε τα “χαρτιά” του ο Μπέας για την υπόθεση με τους διαλόγους

Τα “χαρτιά” του άνοιξε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Μπέας για την υπόθεση με τους διαλόγους που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Διοικητής απάντησε για όλα όσα σχετίζονται με την υπόθεση.

«Δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις, ούτε αποδείξεις, ούτε αυτά που λέγονται για “μίζες” μας αγγίζουν», τόνισε για το θέμα της εμπλοκής του Νοσοκομείου στην υπόθεση της ενοικίασης ξενοδοχείου, ιδιοκτησίας κατηγορούμενου στην υπόθεση των εκβιασμών.

Ειδικότερα ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για την υπόθεση, επεσήμανε μεταξύ άλλων:

• Έχουν λήξει όλα τα μισθωτήρια για τα ιδιωτικά κτήρια που φιλοξενούν μονάδες ψυχικής υγείας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο και την 7η ΥΠΕ ξεκίνησε η αναζήτηση νέων κτηριων.

• Δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα στην έρευνα.

• Γνωρίζοντας τον ξενοδόχο πριν από ένα χρόνο για θέμα υγείας τον ρώτησε αν υπάρχει διαθέσιμο κτήριο στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Προσφέρθηκε να ενοικιάσει το δικό του ξενοδοχείο. Έγινε επίσκεψη στο χώρο με τους ειδικούς να λένε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ως λύση ανάγκης.

• Στη συνέχεια προέκυψαν αντιδράσεις και ένα ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ενάντια στην προοπτική αυτή.

• Έπειτα η νομική σύμβουλος ενημέρωσε τον διοικητή του Νοσοκομείου πως το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει θέματα καθώς δεν πληροί τις νομικές προϋποθέσεις.

• Μετά από αυτήν την εξέλιξη ο διοικητής κάλεσε τις υπηρεσίες να ετοιμάσουν την πραγματοποίηση διεθνή διαγωνισμού για την εύρεση κτηρίου.

• Για το ότι αναφέρεται το όνομα του στο διαβιβαστικό της αστυνομίας υπογράμμισε πως «με αφήνουν παγερά αδιάφορο όλα αυτά που λέγονται. Η δική μου συνομιλία με τον ξενοδόχο είναι που τον ρώτησα για το κόστος ενέργειας του ξενοδοχείου. Τίποτα άλλο!.Καμία σύμβαση δεν είχε γίνει με τον ξενοδόχο, πήγαμε σε διεθνή διαγωνισμό. Ούτε μου πρότειναν , ούτε ζήτησα χρήματα.Ούτε έχω κατηγορηθεί, ούτε έχω κληθεί από την αστυνομία , ούτε την ασφάλεια» σημείωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων.

Αναλυτικότερο ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση των «Χανιώτικων νέων» του Σαββάτου.