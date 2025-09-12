menu
31 C
Chania
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Άνοιξε τα “χαρτιά” του ο Μπέας για την υπόθεση με τους διαλόγους

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Τα “χαρτιά” του άνοιξε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γιώργος Μπέας για την υπόθεση με τους διαλόγους που συμπεριλαμβάνονται στην δικογραφία για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους το μεσημέρι της Παρασκευής, ο Διοικητής απάντησε για όλα όσα σχετίζονται με την υπόθεση.

«Δεν υπάρχουν ούτε ενδείξεις, ούτε αποδείξεις, ούτε αυτά που λέγονται για “μίζες” μας αγγίζουν», τόνισε για το θέμα της εμπλοκής του Νοσοκομείου στην υπόθεση της ενοικίασης ξενοδοχείου, ιδιοκτησίας κατηγορούμενου στην υπόθεση των εκβιασμών.
Ειδικότερα ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για την υπόθεση, επεσήμανε μεταξύ άλλων:
• Έχουν λήξει όλα τα μισθωτήρια για τα ιδιωτικά κτήρια που φιλοξενούν μονάδες ψυχικής υγείας. Σε συνεργασία με το Υπουργείο και την 7η ΥΠΕ ξεκίνησε η αναζήτηση νέων κτηριων.
• Δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα στην έρευνα.
• Γνωρίζοντας τον ξενοδόχο πριν από ένα χρόνο για θέμα υγείας τον ρώτησε αν υπάρχει διαθέσιμο κτήριο στην περιοχή του Ακρωτηρίου. Προσφέρθηκε να ενοικιάσει το δικό του ξενοδοχείο. Έγινε επίσκεψη στο χώρο με τους ειδικούς να λένε ότι πληροί τις προϋποθέσεις ως λύση ανάγκης.
• Στη συνέχεια προέκυψαν αντιδράσεις και ένα ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ενάντια στην προοπτική αυτή.
• Έπειτα η νομική σύμβουλος ενημέρωσε τον διοικητή του Νοσοκομείου πως το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει θέματα καθώς δεν πληροί τις νομικές προϋποθέσεις.
• Μετά από αυτήν την εξέλιξη ο διοικητής κάλεσε τις υπηρεσίες να ετοιμάσουν την πραγματοποίηση διεθνή διαγωνισμού για την εύρεση κτηρίου.
• Για το ότι αναφέρεται το όνομα του στο διαβιβαστικό της αστυνομίας υπογράμμισε πως «με αφήνουν παγερά αδιάφορο όλα αυτά που λέγονται. Η δική μου συνομιλία με τον ξενοδόχο είναι που τον ρώτησα για το κόστος ενέργειας του ξενοδοχείου. Τίποτα άλλο!.Καμία σύμβαση δεν είχε γίνει με τον ξενοδόχο, πήγαμε σε διεθνή διαγωνισμό. Ούτε μου πρότειναν , ούτε ζήτησα χρήματα.Ούτε έχω κατηγορηθεί, ούτε έχω κληθεί από την αστυνομία , ούτε την ασφάλεια» σημείωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων.

Αναλυτικότερο ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση των «Χανιώτικων νέων» του Σαββάτου.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum