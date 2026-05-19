menu
19.4 C
Chania
Τρίτη, 19 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

Άνοιξε η πλατφόρμα για την εσωτερική κινητικότητα χειμερινού εξαμήνου μεταξύ ΑΕΙ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Από σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου 2026 έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 (ώρα: 14:00) θα είναι ανοικτή η πλατφόρμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας των ΑΕΙ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, οι ενδιαφερόμενοι προπτυχιακοί φοιτητές, που έχουν εισαχθεί μέσω εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://internalerasmus.it.minedu.gov.gr .

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κάθε φοιτητής μπορεί να κάνει αίτηση μετακίνησης προς ένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο της επικράτειας της επιλογής του και να δηλώσει έως τρία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου προς τα οποία επιθυμεί να μετακινηθεί κατά σειρά προτίμησης.

Η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να αναρτηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα, με ευθύνη του αιτούντα:

– Αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας

– Βεβαίωση σπουδών του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής

– Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, βάσει του υποδείγματος Europass CV

– Επιστολή κινήτρων συμμετοχής στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, στην οποία αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους θέλει να παρακολουθήσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών και να μετακινηθεί για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο στο συγκεκριμένο ΑΕΙ.

Από το υπουργείο Παιδείας σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/φοιτήτρια δύναται να συνυποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον κρίνει ότι αυτά μπορούν να συμβάλουν θετικά στην αξιολόγηση του αιτήματος του (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού, αντίγραφο τίτλων σπουδών, πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών)

Για την είσοδό τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους για τις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (πχ. φοιτητική ταυτότητα, Εύδοξος κ.τ.λ.) του ιδρύματος στο οποίο φοιτούν.

Επισημαίνεται ότι για όσους/-ες φοιτητές/-ήτριες συμμετέχουν στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας το προαναφερόμενο εξάμηνο θα ανασταλεί το δικαίωμα υποβολής αίτησης μετεγγραφής/μετακίνησης το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2026-2027.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φοιτητών/-τριών και τα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς κάθε ΑΕΙ και αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος/της Μονοτμηματικής Σχολής υποδοχής.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum