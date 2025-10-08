Άνοιξε για το κοινό ο «διάδρομος του Κομμόδου» στο Κολοσσαίο

Ένα άλλοτε μυστικό πέρασμα στο Κολοσσαίο, ο αποκαλούμενος «διάδρομος του Κομμόδου» – ο οποίος πήρε το όνομα του διαβόητου ρωμαίου αυτοκράτορα –, άνοιξε για πρώτη φορά στο κοινό.

Ο διάδρομος επέτρεπε στους αυτοκράτορες να εισέρχονται διακριτικά στην αρένα, χωρίς να βρίσκονται κοντά στους θεατές.

Η ανέγερση του Κολοσσαίου ολοκληρώθηκε το 80 μ.Χ. και το μυστικό πέρασμα θεωρείται προσθήκη στον αρχικό σχεδιασμό.

Ο άλλοτε μυστικός διάδρομος ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα και συνδέθηκε με τον αυτοκράτορα Κόμμοδο επειδή, σύμφωνα με ιστορικούς, επέζησε μιας απόπειρας δολοφονίας μέσα σε υπόγεια σήραγγα. «Ήταν αναπόφευκτη η σύνδεση», εξήγησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters η αρχαιολόγος Μπάρμπαρα Νατζάρο, η οποία είχε την εποπτεία των εργασιών αποκατάστασης προτού ο διάδρομος ανοίξει για το κοινό.

Στους μαρμάρινους τοίχους είχαν προστεθεί γύψινες διακοσμήσεις που απεικόνιζαν μυθολογικές σκηνές, μονομαχίες και ακροβατικά στην αρένα.

«Αυτό το πέρασμα είναι τώρα ανοικτό για το κοινό, για πρώτη φορά. Έτσι, οι επισκέπτες θα μπορέσουν να φανταστούν πώς ήταν να είσαι αυτοκράτορας», δήλωσε η Νατζάρο.