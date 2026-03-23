Ανοικτή πληγή τα τροχαία για την Κρήτη και όλη την Ελλάδα

» Στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν τον βαρύ φόρο αίµατος

Ανοικτή πληγή για την Κρήτη και όλη την Ελλάδα συνεχίζουν να αποτελούν τα τροχαία ατυχήµατα και δυστυχήµατα, γεγονός που αποτυπώνεται στα επίσηµα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2024.

Τα δεδοµένα κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, αναδεικνύοντας τις παραβατικές οδηγικές συµπεριφορές ως τους πιο αδυσώπητους «δολοφόνους» στους δρόµους, την ώρα που οι πιο επισφαλείς οδηγοί είναι οι δικυκλιστές.

ΥΨΗΛΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Εστιάζοντας στο νησί µας, τα στοιχεία δείχνουν µια δυσανάλογα υψηλή θνησιµότητα σε σχέση µε τον αριθµό των ατυχηµάτων. Το 2024 καταγράφηκαν στην Κρήτη 194 τροχαία ατυχήµατα, αριθµός που αντιστοιχεί µόλις στο 1,8% του συνόλου της χώρας. Ωστόσο, ο αριθµός των νεκρών ανήλθε σε 53 άτοµα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8% των συνολικών θανάτων πανελλαδικά.

Αυτό καταδεικνύει ότι τα τροχαία που συµβαίνουν στο νησί είναι ιδιαίτερα σφοδρά και θανατηφόρα.

Ο δείκτης νεκρών ανά 1.000.000 κατοίκους για την Κρήτη διαµορφώθηκε στο 85,3, αρκετά υψηλότερος από τον πανελλαδικό µέσο όρο (64,0).

Παρά τα ανησυχητικά αυτά νούµερα, η ιστορική αναδροµή δείχνει σηµαντική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες: το έτος 2000 η Κρήτη µετρούσε 122 νεκρούς (δείκτης 212,0 ανά 1 εκατ. κατοίκους), το 2015 οι νεκροί µειώθηκαν στους 66 (δείκτης 105,1), για να φτάσουµε στους 53 νεκρούς το 2024.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 2024 σηµειώθηκαν 11.000 οδικά τροχαία ατυχήµατα µε σωµατικές βλάβες, καταγράφοντας αύξηση 4,2% σε σχέση µε το 2023 (10.553 ατυχήµατα). Ο συνολικός αριθµός των παθόντων αυξήθηκε κατά 4,3%, φτάνοντας τους 14.035.

Από τη µακάβρια στατιστική προκύπτει ότι:

• Οι νεκροί έφτασαν τους 664, αυξηµένοι κατά 2,8% σε σχέση µε το 2023.

• Οι ελαφρά τραυµατίες ήταν 12.803 (αύξηση 5,3%).

• Οι βαριά τραυµατίες µειώθηκαν στους 568 (πτώση 13,8%).

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ

Το συντριπτικό ποσοστό των θυµάτων στην άσφαλτο είναι άνδρες, οι οποίοι αποτελούν το 84,6% των νεκρών, έναντι 15,4% των γυναικών.

Από τους 664 νεκρούς, το 74,0% ήταν οδηγοί, το 13,7% συνεπιβάτες και το 12,3% πεζοί. Η πιο ευάλωτη ηλικιακή οµάδα είναι αυτή των 25-49 ετών, η οποία συγκεντρώνει το 32,5% των νεκρών. Στους πεζούς, ωστόσο, το µεγαλύτερο τίµηµα πληρώνουν οι ηλικιωµένοι, αφού το 62,2% των νεκρών πεζών ήταν άνω των 65 ετών.

Ένα από τα πιο σοκαριστικά ευρήµατα της έρευνας είναι ότι τα δίκυκλα εµπλέκονται π περισσότερο από τα αυτοκίνητα σε θανατηφόρα τροχαία. Το 2024, το 43,2% των νεκρών (287 άτοµα) επέβαιναν σε δίκυκλα, ενώ το 35,2% (234 άτοµα) σε επιβατικά οχήµατα. Μάλιστα, µέσα στις κατοικηµένες περιοχές, περισσότεροι από τους µισούς νεκρούς (50,9%) επέβαιναν σε µοτοσυκλέτα ή µοτοποδήλατο.

ΤΑ ΑΙΤΙΑ

Όσον αφορά τα αίτια, η συνηθέστερη παράβαση που οδηγεί σε ατύχηµα είναι η παραβίαση του ΣΤΟΠ (17,7% των ατυχηµάτων). Όµως, οι πιο θανατηφόρες συµπεριφορές στο τιµόνι είναι η είσοδος στο αντίθετο ρεύµα, που ευθύνεται για το 18,8% των νεκρών (125 άτοµα), και η υπερβολική ταχύτητα (16,7% των νεκρών, 111 άτοµα). Το µεγαλύτερο ποσοστό ατυχηµάτων αφορά συγκρούσεις µεταξύ κινούµενων οχηµάτων, µε την πλαγιοµετωπική σύγκρουση να κυριαρχεί (42,4%).

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ

Το 93,9% των τροχαίων και το 91,3% των θανάτων καταγράφηκαν σε συνθήκες µε καλό καιρό.

Οι πιο επικίνδυνες µέρες για ατυχήµατα είναι η Παρασκευή και η ∆ευτέρα (από 15,1%), ενώ οι περισσότεροι θάνατοι συµβαίνουν Παρασκευή και Σάββατο (16,4%).

Ο µεγαλύτερος όγκος των ατυχηµάτων (44,5%) σηµειώνεται στο διάστηµα από τις 12:00 έως τις 18:00 το απόγευµα.

Η πιο θανατηφόρα ώρα της ηµέρας ήταν η 13η µεσηµβρινή (6,5% των νεκρών).

Ο πιο αιµατηρός µήνας του 2024 ήταν ο Ιούλιος µε 79 νεκρούς, ενώ τα περισσότερα ατυχήµατα συνολικά σηµειώθηκαν τον Ιούνιο.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ

Κοιτάζοντας τη µεγάλη εικόνα της δεκαετίας, η Ελλάδα έχει σηµειώσει µια πρόοδο. Σε σύγκριση µε το 2015, το 2024 τα ατυχήµατα µειώθηκαν κατά 3,8%, οι νεκροί κατά 16,3% και οι βαριά τραυµατίες κατά 43,1%. Το 2.000 οι νεκροί ξεπερνούσαν τους 2.000, καταγράφοντας έκτοτε µια µείωση θανάτων της τάξης του 67,4%.

Ενώ όµως οι θάνατοι των επιβαινόντων σε αυτοκίνητα µειώθηκαν κατά 25,0% (σε σχέση µε το 2015) και των πεζών κατά 35,9%, οι θάνατοι στα δίκυκλα αυξήθηκαν κατά 6,7% την τελευταία δεκαετία.