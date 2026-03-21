Ανοικτή επιστολή ενάντια στις εξορύξεις

Απευθύνοµαι σε εσάς, τους αρµόδιους που καλείστε να βάλετε την υπογραφή και τη σφραγίδα σας προκειµένου να προχωρήσουν οι εξορύξεις πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης και ιδιαίτερα του Σελίνου

Το πρόσφατο ξέσπασµα διαδοχικών σεισµών που τάραξαν την περιοχή µας, ένα φαινόµενο συχνό εδώ και χιλιάδες χρόνια και που στο παρελθόν έχει οδηγήσει ακόµη και στην εξαφάνιση ολόκληρων πολιτισµών στο νησί µας, µε γεµίζει έντονη ανησυχία και µε βάζει σε σκέψεις για το τι πρόκειται να συµβεί όταν ξεκινήσουν οι εξορύξεις και δηµιουργηθούν κενά στο υπέδαφος της θαλάσσιας περιοχής

Η διεθνής εµπειρία δεν αφήνει περιθώρια αµφιβολίας, σε πολλές περιοχές του πλανήτη, όπως στο Μεξικό, στην Ινδονησία και στις Ηνωµένες Πολιτείες, η εντατική εξόρυξη πετρελαίου έχει οδηγήσει σε καθιζήσεις εδάφους, ενίσχυση σεισµικής δραστηριότητας και σοβαρές περιβαλλοντικές καταστροφές, περιοχές που άλλοτε έσφυζαν από ζωή σήµερα αντιµετωπίζουν βυθίσεις εδάφους, καταστροφή οικοσυστηµάτων και µακροχρόνια υποβάθµιση

Για τον λόγο αυτό απευθύνω έκκληση όχι προς τους απλούς πολίτες που ήδη γνωρίζουν και αντιλαµβάνονται τι διακυβεύεται αλλά προς εσάς που κρατάτε την απόφαση στα χέρια σας

Η Παλαιόχωρα και ολόκληρο το Σέλινο κινδυνεύουν να υποστούν ανεπανόρθωτη αλλοίωση, ο τουρισµός που αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονοµίας θα δεχθεί ισχυρό πλήγµα και η φυσιογνωµία των επισκεπτών θα αλλάξει, δεν θα πρόκειται πλέον για ταξιδιώτες που αναζητούν την οµορφιά και την ηρεµία του τόπου αλλά για εργαζόµενους που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των εξορύξεων

Άνθρωποι που θα βρίσκονται για µήνες στη θάλασσα και όταν θα επιστρέφουν στη στεριά θα έχουν απαιτήσεις και ανάγκες που, όπως αντιλαµβάνεστε, δεν συνάδουν µε τον χαρακτήρα και την κοινωνία του τόπου µας και ειλικρινά ντρέποµαι να τις περιγράψω πιο συγκεκριµένα σε αυτή την επιστολή, όµως όλοι µπορούµε να καταλάβουµε τι συνεπάγεται αυτό για τη νεολαία και τις οικογένειες της περιοχής

Παράλληλα η απειλή υποχρεωτικών παραθαλάσσιων απαλλοτριώσεων για τη δηµιουργία λιµενικών υποδοµών είναι υπαρκτή, συµπολίτες µας κινδυνεύουν να ξεριζωθούν από τα σπίτια τους και η τοπική ανάπτυξη θα πληγεί καίρια

Ωστόσο δύο είναι οι µεγαλύτερες απειλές που βρίσκονται προ των πυλών:

Πρώτον, η αυξηµένη πιθανότητα ενίσχυσης της σεισµικής δραστηριότητας λόγω των εξορύξεων και της δηµιουργίας υπόγειων κενών.

∆εύτερον, ο σοβαρός κίνδυνος θαλάσσιας ρύπανσης µε ανυπολόγιστες συνέπειες για το οικοσύστηµα, την αλιεία και τον τουρισµό

Σας καλώ να αναλογιστείτε την ευθύνη που φέρετε, µην γίνετε εσείς που θα βάλετε τη σφραγίδα και την υπογραφή σας στην καταστροφή και την εξαφάνιση του τόπου µας, µην γίνετε εσείς που θα αλλοιώσετε έναν επίγειο παράδεισο που ονοµάζεται νοτιοδυτική Κρήτη, µην γίνεται η αιτία να πάψει η αγροτική παραγωγή και η αλιεία στον τόπο µας παραδόσεις χιλιάδων χρόνων .

Βρισκόµαστε ήδη σε µια περίοδο ενεργειακής µετάβασης, µέσα στα επόµενα 20 µε 30 χρόνια νέες µορφές ενέργειας θα αλλάξουν ριζικά τον παγκόσµιο ενεργειακό χάρτη και τότε το πετρέλαιο δεν θα έχει την ίδια σηµασία, και τι θα έχει αποµείνει, ένας τόπος κατεστραµµένος και εγκαταλελειµµένος µε τους κατοίκους του να έχουν αναγκαστεί να φύγουν, ανθρώπους που οι οικογένειές τους ζουν σε αυτή τη γη εδώ και εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες χρόνια

Ξυπνήστε πριν να είναι αργά.

Με εκτίµηση Ευτύχιος Αντωνίου Κουκουτσάκης, Οργανικός Γραµµατέας & Εκπρόσωπος Τύπου Μείζονος Αντιπολίτευσης «Μαζί για τον ∆ήµο Καντάνου – Σελίνου»