Ανοίγουν τα σχολεία

Όλοι, καθώς αυτές τις µέρες ανοίγουν και φέτος τα σχολεία και τα πανεπιστήµια, θα συµφωνήσουµε ότι σε κάθε κοινωνία ο ρόλος της παιδείας ως προπαρασκευαστικού σταδίου για όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής µαζύ µε τη σηµασία της για τη µετέπειτα εξεύρεση εργασίας και αρµονικής ένταξης στο κοινωνικό σύνολο είναι σηµαντικός και µεγάλος.

Η καλύτερη και προσαρµοσµένη στις απαιτήσεις των καιρών παιδεία και η µείωση του αναλφαβητισµού µπορούν να αµβλύνουν ουσιαστικά τις όποιες εθνοτικές, θρησκευτικές και µειονοτικές διαφορές που διχάζουν τις ανθρώπινες κοινωνίες και µαζύ µε την οικονοµική ευηµερία και την ενδυνάµωση των δηµοκρατικών θεσµών να οδηγήσουν όλους τους λαούς της Γης στην καλυτέρευση των συνθηκών της καθηµερινής ζωής και την πνευµατική πρόοδο. Και µε την πνευµατική προκοπή και τη βελτίωση της καθηµερινότητας έρχεται χωρίς δυσεπίλυτα προβλήµατα η κοινωνικοποίηση των νέων µετά το σχολείο.

Η υποστελέχωση, όµως, της δηµόσιας εκπαίδευσης σε διδακτικό προσωπικό, η έλλειψη υποδοµών και κατάλληλου εξοπλισµού για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήµατα και πολυµέσα, καθώς και η έλλειψη παιδείας και κατάρτισης για την αξιοποίηση και χρήση τους αποτελούν αρνητικό παράγοντα κοινωνικής ανάπτυξης. Έτσι οδηγούµαστε συχνά στην αδυναµία εύρεσης εργασίας, η οποία επιφέρει διόγκωση των οικονοµικών και των ψυχικών και των σωµατικών προβληµάτων στους νέους, αλλά και διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ των διαφόρων κοινωνικών τάξεων και στην αποτυχία των εκπαιδευτικών φορέων να προσφέρουν στους σηµερινούς µαθητές και µελλοντικούς πολίτες όσα χρειάζονται για την κοινωνικοποίησή τους.

Καταλήγοντας, ας µην ξεχνάµε ποτέ και ότι η παιδεία πετυχαίνει τους σκοπούς της, της πνευµατικής καλλιέργειας των νέων και της ενίσχυσης και ενθάρρυνσής τους ενόψει της ζωής τους ως µελών του κοινωνικού συνόλου, όταν ικανοί δάσκαλοι σε όλες τις βαθµίδες της δωρεάν δηµόσιας εκπαίδευσης διδάσκουν έµπρακτα τη νεολαία δυο µεγάλης σηµασίας µαθήµατα. Πρώτον, πώς να µάθει να αντιµετωπίζει το παρελθόν και να διδαχθεί από αυτό για να αντιπαλέψει το παρόν και δεύτερον, ότι το µέλλον στηρίζεται στην υπέρβαση όλων των διαφορών, στην προώθηση της αµοιβαίας κατανόησης και την ισχυροποίηση των αξιών της οµόνοιας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της δηµοκρατίας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της ισότητας µεταξύ όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.