menu
22.3 C
Chania
Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ανοίγουν Δημοτικό και Γυμνάσιο στο Ζαρό – Με τηλεκπαίδευση η λειτουργία Δημοτικού και Νηπιαγωγείου στα Βορίζια

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Επαναλειτουργούν κανονικά από αύριο, Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2025, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο Ζαρού, ενώ με τηλεκπαίδευση θα πραγματοποιούνται τα μαθήματα στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βοριζίων.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείου «οι μαθητές στο Δημοτικό και στο Νηπιαγωγείο Βοριζίων, θα επανέλθουν στις τάξεις τους, την προσεχή Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.
Εξάλλου, τη Δευτέρα, όπως είχε ανακοινωθεί επισήμως από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα βρίσκεται στα σχολεία Βοριζιών και Ζαρού, η ειδική ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων παιδοψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.
Την ομάδα θα απαρτίζουν 4 ειδικοί παιδοψυχολόγοι από την Αθήνα και 4 Κοινωνικοί Λειτουργοί του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου  Κρήτης,, όπως αυτοί ορίστηκαν από την πρόεδρο του τμήματος αναπλ. καθηγήτρια Μαρια Παπαδάκη  σε συνεργασία με τον Πρύτανη, καθηγητή Νικόλαο Κατσαράκη.
Οι ειδικοί επιστήμονες θα  παρέχουν ψυχολογική πρώτη βοήθεια (Psychological First Aid), ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και τη διασύνδεση με υπηρεσίες μακροχρόνιας ψυχολογικής φροντίδας, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.
Οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων στις δυο περιοχές, ελήφθησαν σε συνεννόηση με τα στελέχη της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και τον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη.
Νωρίτερα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συμμετοχή όλων των στελεχών των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Α΄θμιας, Β΄θμιας, ΠΥΣΠΕ, ΚΕΔΑΣΥ)»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum