Ανοίγει το Στάδιο Χανίων – Τι δήλωσε ο γ.γ. του ΣΕΓΑΣ Γιώργος Γιατρουδάκης

Ανοίγει το Εθνικό Στάδιο Χανίων μετά τις αντιδράσεις, με τις εργασίες για τον ηλεκτροφωτισμό να μετατίθενται για το χρονικό διάστημα από 15 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου.

Αυτό γνωστοποίησε σε δηλώσεις του το απόγευμα της Δευτέρας, ο γενικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ και πρόεδρος του Γυμναστικού Συλλόγου Ελευθέριος Βενιζέλος, Γιώργος Γιατρουδάκης, ο οποίος εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς την υπουργό Μετανάστευσης και βουλευτή Χανίων, Σέβη Βολουδάκη για τη μεσολάβησή της.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε «μη ευγενική συμπεριφορά» που αντιμετώπισε το πρωί στο Στάδιο από εκπρόσωπο της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο του ηλεκτροφωτισμού.

Οπως είναι γνωστό, η αρχική απόφαση για εργασίες αυτές τις μέρες, προκάλεσε αντιδράσεις καθώς θα διέκοπτε προπονήσεις των αθλητών και υποχρεώσεις των υποψηφίων για τις στρατιωτικές σχολές.

Ο κ. Γιατρουδάκης δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «στις 28 Ιανουαρίου έστειλε η Ομοσπονδία μας επιστολή στο Στάδιο και ήταν σύμφωνη να ολοκληρωθούν οι εργασίες γιατί εδώ έχει γίνει η πρώτη φάση με το φωτισμό, αλλά έπρεπε να ολοκληρωθεί. Σε συνεννόηση λοιπόν μας είπαν ότι θα ολοκληρωθεί. Οι ημερομηνίες αυτής της περιόδου ήταν και είναι πολύ αρνητικές γιατί είμαστε σε δύο πολύ σοβαρά γεγονότα. Πρώτον ότι οι αθλητές προετοιμάζονται για την αγωνιστική περίοδο της χρονιάς το 2026 και δεύτερον ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα μέχρι τις 5 Απριλίου αφορά τα παιδιά τα οποία θα δώσουν σε στρατιωτικές σχολές και μέχρι 5 ή 10 Απριλίου πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Δεν ήταν λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε εύκολο και δυνατόν αυτή την περίοδο που τα παιδιά γυμνάζονται και δεν έχουν την αθλητική υποδομή να είναι εκτός προπονητικών διοργανώσεων. Εγιναν οι επαφές. Ηταν κάποιοι κάθετοι αρνητικά σε αυτό το κομμάτι και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την βουλευτή Χανίων κυρία Βολουδάκη, η οποία ενήργησε όπως να ευχαριστήσω και τον Γενικό Γραμματέα και τον Υφυπουργό που σε συνεννόηση και μαζί μου και με τους υπόλοιπους συλλόγους πάρθηκε η απόφαση απ’ ότι μας ενημέρωσαν και εγγράφως 15 Αυγούστου με 1 του Σεπτέμβρη να έρθει το επιτελείο και να γίνει η η οργάνωση και όλη η διαδικασία αυτή η οποία πρέπει να γίνει».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Γιατρουδάκης είπε ότι το πρωί επισκέφτηκε το Στάδιο

χωρίς να έχει πρόσκληση αλλά «μετά από συνεννόηση με την κυρία Βολουδάκη ότι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα έπρεπε να μας ενημερώσουν επισήμως. Όταν ήρθα εδώ, είχα τηλεφωνηθεί με την κυρία Βολουδάκη η οποία ήταν κάθετη ότι υπάρχει συμφωνία. Ηρθα εδώ και είδα μια εντελώς αντίθετη εικόνα με το έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη η εταιρεία αυτή η οποία είναι να ολοκληρώσει το έργο της. Από την εταιρεία αυτή θα ξεκινούσαν να οργανώσουν και να ολοκληρώσουν το έργο τους.

Σε ερώτηση λοιπόν γιατί δεν έχω ενημέρωση δεν ήταν καθόλου ευγενική η συμπεριφορά κάποιων. Μάλιστα ο υπεύθυνος της εταιρείας μου είπε ότι “μόλις επιστρέφω από την αστυνομία”. Λέω “γιατί επιστρέφετε από την αστυνομία;”. “Διότι θέλουν να καλυφθούν οι υπάλληλοί μας γιατί έχουν πληροφορίες ότι θα κάνετε επεισόδια”. Λέω “ποιοι θα κάνουν επεισόδια; Οι σύλλογοι; Είναι δυνατόν; Τα παιδιά;” Για να μιλάμε καθαρά και ανοιχτά, είμαστε στην αγωνιστική περίοδο. Οι αθλητές και οι αθλήτριες δεν πρέπει να σταματήσουν την προπόνησή τους, αλλά και το κυριότερο, δεν πρέπει τα παιδιά τα οποία θα δώσουν για στρατιωτικές σχολές και θα πρέπει μέχρι τις 5-10 Απριλίου να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις τους να απουσιάζουν από τις προπονήσεις».

Σε παρατήρηση των «Χανιώτικων νέων» ότι την ώρα των δηλώσεων το Στάδιο παρέμενε κλειστό, ο κ. Γιατρουδάκης απάντησε:

«Παραμένει κλειστό αλλά το πρωί αυτή η εταιρεία ήρθε και τοποθέτησε “πιάτα” τα οποία τώρα τα αφαίρεσαν».

Καταλήγοντας ανέφερε ότι έως το βράδυ θα άνοιγε το Στάδιο και οι αθλητές θα μπορούν κανονικά να κάνουν την προετοιμασία τους σήμερα.

Δείτε βίντεο με τις ανακοινώσεις του κ. Γιατρουδάκη.