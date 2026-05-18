Ανοίγει την Τρίτη το φαράγγι της Σαμαριάς

Από την Τρίτη 19 Μαΐου ξεκινά η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το 2026, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ο ΟΦΥΠΕΚΑ ολοκλήρωσε όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης στο μονοπάτι, στις υποδομές και στα συστήματα επικοινωνίας, ώστε το φαράγγι της Σαμαριάς να είναι έτοιμο να υποδεχθεί με ασφάλεια τους επισκέπτες του, σε όλο του το μήκος και από τις δύο εισόδους.

🔰 Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αξιοποιείται εφαρμογή nowcasting για την έγκαιρη προειδοποίηση έντονων καιρικών φαινομένων σε κρίσιμα σημεία του Δρυμού, ενώ από την πρώτη ημέρα λειτουργίας θα υπάρχει διαθέσιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

🟢 Υπενθυμίζεται ότι η επίσκεψη στον Εθνικό Δρυμό προϋποθέτει τον σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την πιστή τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας. Οι επισκέπτες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προσωπική τους ασφάλεια. Δωρεάν προστατευτικά κράνη διατίθενται στις δύο εισόδους και συνιστάται η χρήση τους.

❗️Η λειτουργία του φαραγγιού μπορεί να αναστέλλεται σε περίπτωση έκτακτων συνθηκών, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής»