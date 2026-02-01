menu
16.4 C
Chania
Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ανοίγει σήμερα -αν και με περιορισμούς- το πέρασμα της Ράφα

Βασιλική Τωμαδάκη
Βασιλική Τωμαδάκη
0

Εντός της Κυριακής (01/02) αναμένεται να ανοίξουν και πάλι οι αρχές του Ισραήλ, τη συνοριακή διέλευση στη Ράφα, στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας με την Αίγυπτο.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το πέρασμα έχει παραμείνει ερμητικά κλειστό, ουσιαστικά από τον Μάιο του 2024, όμως θα επιτρέπεται να τη διασχίζουν αποκλειστικά και μόνο πεζοί και υπό πολύ αυστηρούς όρους.

Η επαναλειτουργία της διέλευσης αυτής, που προβλεπόταν στο σχέδιο ειρήνευσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο δέχτηκε η ισραηλινή κυβέρνηση τον Οκτώβριο, αναμένεται με φόντο την συνέχιση της εξαιρετικά εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός. Ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν το Σάββατο 32 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά. Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε πως διεξήγαγε πλήγματα εξαιτίας παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός.

Οι προϋποθέσεις
Η διέλευση στη Ράφα είναι το μοναδικό σημείο εισόδου και εξόδου από τον παλαιστινιακό θύλακα που δεν ελέγχεται από το Ισραήλ.

Έκλεισε όταν την κυρίευσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τον Μάιο του 2024, με μόνη εξαίρεση την παρένθεση του ανοίγματός της στις αρχές του 2015, στο πλαίσιο προηγούμενης κατάπαυσης του πυρός, η οποία κατέρρευσε τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.

Η διέλευση θα ανοίξει ξανά την 1η Φεβρουαρίου «και προς τις δυο κατευθύνσεις» αλλά οι κινήσεις θα μπορούν να γίνονται «μόνο» από πεζούς, ανέφερε την Παρασκευή ο COGAT, φορέας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Θα απαιτείται «άδεια ασφαλείας εκδοθείσα εκ των προτέρων» από τις ισραηλινές Αρχές για να επιτρέπεται η είσοδος ή η έξοδος στη Λωρίδα της Γάζας, σε συντονισμό με την Αίγυπτο και υπό την επίβλεψη της ΕΕ (της EUBAM, επισήμως της αποστολής συνοριακής συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης), σύμφωνα με την ανακοίνωση του COGAT.

Πηγή στα αιγυπτιακά σύνορα ανέφερε το Σάββατο (31/01) στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι η σημερινή ημέρα θα αφοσιωθεί στις προετοιμασίες και στις επιμελητειακές διαστάσεις, με την άφιξη ιδίως αντιπροσωπείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Μια ψυχοφθόρα αναμονή
Η διέλευση θα ανοίξει σήμερα «δοκιμαστικά» για να διέλθουν μερικοί τραυματίες που χρειάζονται ιατρική διακομιδή εκτός παλαιστινιακού θυλάκου πριν από την κανονική λειτουργία της από αύριο Δευτέρα, ανέφεραν άλλες τρεις πηγές.

«Δεν έχει συναφθεί μέχρι στιγμής καμιά συμφωνία για τον αριθμό των Παλαιστινίων που θα επιτρέπεται να εισέρχονται και να εξέρχονται», ανέφεραν οι ίδιες πηγές, διευκρινίζοντας πως η Αίγυπτος έχει σκοπό να επιτρέπει την είσοδο «σε όλους τους Παλαιστίνιους στους οποίους θα επιτρέπει την είσοδο το Ισραήλ».

Η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία υπέστη πελώρια καταστροφή τα δυο χρόνια του πολέμου και πολλοί Παλαιστίνιοι ελπίζουν πως θα τους επιτραπεί να βγουν.

«Κάθε μέρα που περνάει η κατάστασή μου χειροτερεύει κι ζωή μου φεύγει», λέει ο Μοχάμεντ Σαμίγια, 33χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος πάσχει από ηπατική ανεπάρκεια και χρειάζεται αιμοκάθαρση, κι ελπίζει πως θα λάβει άδεια να πάει να του προσφερθούν φροντίδες στο εξωτερικό.

Η Σάφα αλ Χαουατζίρι, 18χρονη που έχει λάβει υποτροφία να σπουδάσει στο εξωτερικό, περιμένει επίσης. Η ελπίδα της να «γίνουν πραγματικότητα οι φιλοδοξίες της» εξαρτάται από το αν «θα ανοίξει ξανά» η Ράφα, συνοψίζει.

Ο ΟΗΕ και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις περιμένουν επίσης με ανυπομονησία το άνοιγμα της διέλευσης–αλλά οι όροι που ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός απέχουν παρασάγγας από όσα αξίωναν.

Το άνοιγμα της Ράφας αναμενόταν πως θα γίνει κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, αλλά αναβλήθηκε.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν στα μέσα Ιανουαρίου πως άρχισε η δεύτερη φάση του σχεδίου, ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum