Ανοίγει ο δρόμος για το σιδηροδρομικό έργο Μουριές-Προμαχώνας

Σε «τροχιά» δημοπράτησης έχουν μπει δυο μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, ΣΚΑ-Οινόη και Μουριές-Προμαχώνας, με την προκήρυξη των έργων να αναμένεται τέλος Μαΐου. Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ, που δρομολογούνται από το Υπερταμείο, μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, αποτελώντας κρίσιμες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση βασικών τμημάτων του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, τόσο στον κύριο άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης όσο και στη διασύνδεση με τα Βαλκάνια. Πέραν των δυο παραπάνω έργων, το Υπερταμείο θα προκηρύξει και τον διαγωνισμό για τις υπολειπόμενες εργασίες του GSMR.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του αναπληρωτή διευθύνοντα συμβούλου του Υπερταμείου, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, η επικαιροποίηση των μελετών για τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το Πάσχα, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την προκήρυξη των διαγωνισμών. Τα έργα διαθέτουν ήδη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και συγχρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη II» (CEF II).

«Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης και η προώθηση προς δημοπράτηση δύο σημαντικών σιδηροδρομικών έργων, στο τμήμα ΣΚΑ-Οινόη και στο τμήμα Μουριές-Προμαχώνας, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού σιδηρόδρομου» επισήμανε, μιλώντας στο ΑΠΕ -ΜΠΕ, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος), Χρήστος Παληός.

Όπως είπε «η αναβάθμιση του τμήματος ΣΚΑ-Οινόη συμβάλλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της χωρητικότητας του βασικού άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας την αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα της σημαντικότερης σιδηροδρομικής γραμμής της χώρας. Παράλληλα, το έργο στο τμήμα Μουριές-Προμαχώνας δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της διασύνδεσης του ελληνικού σιδηροδρόμου με τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, ενισχύοντας ιδιαίτερα τις εμπορευματικές μεταφορές και τον ρόλο της Ελλάδας, ως πύλης σιδηροδρομικών μεταφορών προς την ευρωπαϊκή αγορά».

Τα έργα αυτά, που συγχρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CEF II, «αποτελούν κρίσιμες παρεμβάσεις για έναν πιο σύγχρονο, αξιόπιστο και ανταγωνιστικό ελληνικό σιδηρόδρομο» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ.

Η αναβάθμιση ΣΚΑ – Οινόη

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής από το Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών (Σ.Κ.Α.) έως τον υφιστάμενο Σιδηροδρομικό Σταθμό (Σ.Σ.) Οινόης, συνολικού μήκους περίπου 52 χλμ. Ιδιαίτερης σημασίας έργο, διότι συμβάλλει στην ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού / μεγιστοποίηση της χωρητικότητας του βασικού σιδηροδρομικού άξονα της χώρας Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται πως η συγκεκριμένη υφιστάμενη γραμμή παρουσιάζει προβλήματα στην υποδομή σε σχέση με τον υπόλοιπο άξονα. Οι γραμμές δεν διαθέτουν σύγχρονους στρωτήρες αλλά παλαιού τύπου και λόγω της παλαιότητας της υποδομής και των γραμμών οι ταχύτητες είναι σημαντικά περιορισμένες και δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 100χλμ/ώρα. Με την υλοποίηση του έργου, το τμήμα ΣΚΑ-Οινόη θα αναβαθμιστεί πλήρως και θα μπορούν να επιτυγχάνονται ταχύτητες 160 έως 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Ειδικότερα, στο εν λόγω τμήμα πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανακαίνιση και διαπλάτυνση της υφιστάμενης υποδομής, ώστε:

-να εξασφαλιστεί ικανό εύρος για την έδραση της νέας επιδομής εντός της υφισταμένης ζώνης απαλλοτρίωσης,

-να αναβαθμιστεί το περιτύπωμα της σιδηροδρομικής γραμμής σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα, ώστε να εξυπηρετείται η διαλειτουργικότητα,

-να βελτιωθεί ή/και αποκατασταθεί η φέρουσα ικανότητα της υποδομής,

-να δημιουργηθούν γραμμές υπέρβασης ειδικά για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας του δικτύου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαλειτουργικότητας (Τ.Π.Δ),

-να ανακαινισθεί ο κομβικός Σ.Σ. Οινόης με αναδιάταξη, ανάπτυξη κι εφαρμογή νέας, βελτιωμένης γραμμολογίας, η οποία θα κληθεί να επιλύσει ζητήματα ηλεκτροκίνησης και σηματοδότησης κατά τις φάσεις κατασκευής, και να εκπονηθούν μελέτες κτιριακών/τεχνικών έργων (νέες αποβάθρες, στέγαστρα επί αυτών, υπόγεια πεζοδιάβαση για σύνδεση/επικοινωνία των αποβάθρων, εμπορικό κρηπίδωμα, τεχνικά δωμάτια),

-να βελτιωθεί το επίπεδο ασφαλείας της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο Σ.Σ. Αλιάρτου με την κατασκευή νέας Κάτω Οδικής Διάβασης αλλά και Άνω Πεζοδιάβασης,

-να υπάρξει προσθήκη δύο (2) Σιδηροδρομικών Στάσεων στο δίκτυο: της νέας Σ.Στ. Κρυονερίου και της νέας Σ.Στ. Οινοφύτων (περίπου 900μ. νοτίως της υφισταμένης),

-να κατασκευαστεί Άνω Οδική Διάβαση πλησίον του Σ.Σ. Αγίου Στεφάνου και

-να κατασκευαστεί νέο εμπορικό κρηπίδωμα εντός του υφισταμένου Σ.Σ. Αγ. Στεφάνου.

Αναβάθμιση Μουριές – Προμαχώνας

Το δεύτερο έργο, Μουριές-Προμαχώνας, είναι τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας που ενώνει το ελληνικό με το βουλγαρικό σιδηροδρομικό δίκτυο και είναι μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ). Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού τμήματος Μουριές-Προμαχώνας, με την εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης. Θα συμβάλλει στην σύνδεση με το ηλεκτροκίνητο σιδηροδρομικό δίκτυο της Βουλγαρίας, επιτυγχάνοντας την διασυνδεσιμότητα στην ευρύτερη περιοχή καθώς πλέον θα απομένει μόνο το τμήμα Μουριές-Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, το έργο «Αναβάθμιση υποδομής της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Μουριές-Προμαχώνας» αφορά τα εξής:

-Την αναβάθμιση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης-Στρυμώνα-Προμαχώνα, στο τμήμα Μουριές-Προμαχώνας, μήκους περίπου 53 χλμ.

-Την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών στην υποδομή της γραμμής, ώστε να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Προμαχώνας.

-Την προσαρμογή της γραμμής ώστε να λειτουργεί με μέγιστη ταχύτητα περίπου 120 χλμ., στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του άξονα.