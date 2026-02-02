menu
12.4 C
Chania
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

Ανοίγει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ανοίγει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ η ΕΡΤ, ο Πρωθυπουργός πιάνει το νήμα της συζήτησης με τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας να έρχονται το αμέσως επόμενο διάστημα στο προσκήνιο, προκειμένου να εκκινήσει η σχετική συζήτηση.

«Με δεδομένο ότι απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών που προβλέπει το Σύνταγμα, ευελπιστώ ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα προσεγγίσουν την πρόταση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί από το 2027«, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβερνητική πλειοψηφία θα κινηθεί, μεταξύ άλλων, προς την κατεύθυνση της αναθεώρησης πέντε άρθρων:

Άρθρο 16: Ίδρυση μη κρατικών / μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων
Άρθρο 24: Προστασία του Περιβάλλοντος
Άρθρο 30: Εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας
Άρθρο 86: Περί ευθύνης υπουργών
Άρθρο 90: Εκλογή ηγεσίας της Δικαιοσύνης
Παράλληλα, αναμένεται να προταθεί Συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο που να συνδέεται με τη μονιμότητα.

Το πιο σημαντικό είναι να κατοχυρωθεί συνταγματικά η αξιολόγηση και απο εκεί και πέρα αυτό δεν θα αφορά τους υφιστάμενους υπαλλήλους θα δούμε και τις προτάσεις των κομμάτων, ανέφερε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, o Υπουργός Εσωτερικών, Θόδωρος Λιβάνιος, επισημαίνοντας ότι άρση της μονιμότητας δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει προστασία και ότι ο κάθε δήμαρχος ή περιφερειάρχης θα απολύει».

Στην επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις εκλογές του 2027, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ενώ στις 16 Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται η δημόσια διαβούλευση του σχετικού νομοσχεδίου. Στις 5 Φεβρουαρίου θα υπάρξει νέα συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής.

Η κυβερνητική πρόταση για την επιστολική ψήφο περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικής Τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού. Το αντίστοιχο νομοσχέδιο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 16 Φεβρουαρίου, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί νέα συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής.

Πρόκειται για κορυφαία πολιτική διαδικασία, η οποία απαιτεί ευρείες συναινέσεις και θα καθορίσει το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο των επόμενων δεκαετιών, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Με δεδομένο ότι για την εφαρμογή απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών, η κυβέρνηση ελπίζει ότι η Αντιπολίτευση θα προσεγγίσει την πρόταση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης, ώστε το μέτρο να τεθεί σε ισχύ από το 2027.

Στο πλαίσιο των αλλαγών για τις εθνικές εκλογές του 2027, οι έδρες Επικρατείας επανέρχονται στις 12, ενώ το όριο εισόδου στη Βουλή παραμένει κανονικά στο 3%.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum