Ανοιχτό σχολείο ελαιοκομίας στα Χανιά

Ανοιχτό σχολείο ελαιοκομίας θα πραγματοποιηθεί όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΝΑΙΤΕΚ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ξηροστερνίου (ΕΝΑΡΞΗ).
Η πρώτη μέρα του προγράμματος θα αφορά σε: Κλάδεμα, λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία
Εισηγητές ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ:
Δρ. Ψαρράς, Δρ. Κουργιαλάς, Δρ. Κουμπούρης, Δρ. Βαρίκου, Δρ. Μαθιουδάκης
και
ενώ το Σάββατο 14 Μαρτίου και ώρα 11.00 στο ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ OIK. ΜΕΛΙΣΣΑΚΗ στον ΤΖΙΒΑΡΑ θα γίνει οργανοληπτική Αξιολόγηση, γευσιγνωσία Ώρα 11.00
Εισηγητές ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ:
Δρ. Καλαντζάκης, κα. Μπαρμποπούλου, κα Παπαμανωλιουδάκη
Την Επιστημονική Επιμέλεια του προγράμματος έχει ο Δρ. Δ. Βολουδάκης