Ανοιχτό σχολείο ελαιοκομίας στα Χανιά

Ανοιχτό σχολείο ελαιοκομίας θα πραγματοποιηθεί όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΝΑΙΤΕΚ την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 και ώρα 17.30 στο Δημοτικό Σχολείο Ξηροστερνίου (ΕΝΑΡΞΗ).

Η πρώτη μέρα του προγράμματος θα αφορά σε: Κλάδεμα, λίπανση, άρδευση, φυτοπροστασία

Εισηγητές ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ:

Δρ. Ψαρράς, Δρ. Κουργιαλάς, Δρ. Κουμπούρης, Δρ. Βαρίκου, Δρ. Μαθιουδάκης

και

ενώ το Σάββατο 14 Μαρτίου και ώρα 11.00 στο ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ OIK. ΜΕΛΙΣΣΑΚΗ στον ΤΖΙΒΑΡΑ θα γίνει οργανοληπτική Αξιολόγηση, γευσιγνωσία Ώρα 11.00

Εισηγητές ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ:

Δρ. Καλαντζάκης, κα. Μπαρμποπούλου, κα Παπαμανωλιουδάκη

Την Επιστημονική Επιμέλεια του προγράμματος έχει ο Δρ. Δ. Βολουδάκης