Ανοιχτή μέρα γνωριμίας στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

Την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 και απο ώρας 10.00 πμ έως 14.00μμ ο Σύνδεσμος Διάδοσης των Καλών Τεχνών στην Κρήτη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς προσκαλεί το κοινό της πόλης μας να επισκεφτεί το Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων σε μία ανοιχτή συνάντηση γνωριμίας, ενημέρωσης, και παρουσίασης όλων των σημερινών δραστηριοτήτων του ωδείου.

Όπως αναφέρει η σχετική Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 10.00-10.30 .Προσέλευση του κοινού στην αίθουσα θεάτρου Μανώλης Σκουλούδης. 10.30 -12.00 . Ενημέρωση από τη διοίκηση και τον καλλιτεχνικό διευθυντή για την διοικητική δομή και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ωδείου. Παρουσίαση των μουσικών οργάνων και δημιουργικών δραστηριοτήτων. 12.00-14.00 . Συνομιλία καί γνωριμία με τη Διοίκηση ,τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, τους διδάσκοντες καθηγητές, τα μουσικά όργανα, και τις δραστηριότητες του ωδείου στους χώρους διδασκαλίας τους. . Το Βενιζέλειο Ωδείο και το προσωπικό στο σύνολο του προσπαθούν κάθε χρόνο να ανταποκρίνονται και να προσαρμόζονται στις σύγχρονες ανάγκες μουσικής εκπαίδευσης. Η διοίκηση ο καλλιτεχνικός διευθυντής φροντίζουν να διοργανώνονται συνεχώς καλλιτεχνικές επιμορφωτικές εκδηλώσεις για την απόκτηση υψηλότερης μουσικής παιδείας ,γνώσης και εμπειρίας , αλλά και ψυχαγωγίας σπουδαστών , καθηγητών και του κοινού της πόλης μας. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθεια αυτή αναγνωρίζεται μέχρι τώρα και βρίσκει ανταπόκριση από τούς συμπολίτες μας στην επιλογή του Βενιζελείου Ωδείου για μουσική μάθηση μικρών και μεγάλων μαθητών αλλά και στην επιλογή αρκετών δραστηριοτήτων όλες ενταγμένες στα πλαίσια προσέγγισης των καλών τεχνών. Ανάλογη ανταπόκριση και ενδιαφέρον περιμένουμε και φέτος για την προσέλευση του κοινού στο κάλεσμα μας ,δίνοντας ως κίνητρο ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ την ημέρα αυτή για τους νέους σπουδαστές . Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Ωδείου στο τηλ. 28210 43067 ,και στο mail: venizeleioodeio@gmail.com.