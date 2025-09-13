Ανοιχτή ηµέρα γνωριµίας αύριο στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

Ηµέρα γνωριµίας (open day) διοργανώνει ο Σύνδεσµος ∆ιάδοσης των Καλών Τεχνών στην Κρήτη στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων (Νικηφόρου Φωκά 5) αύριο Κυριακή 14 Σεπτεµβρίου στις 10 το πρωί.

Ειδικότερα το πρόγραµµα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

– 10:00 – 10:30, προσέλευση κοινού.

– 10:30 – 12:00, οµιλία ∆ιοίκησης και καλλιτεχνικού διευθυντή του Ωδείου. Παρουσίαση µουσικών οργάνων και δραστηριοτήτων του Ωδείου.

– 12:00 – 14:00, γνωριµία µε καθηγητές και χώρους διδασκαλίας του Ωδείου.

Σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της δράσης δίνεται η δυνατότητα δωρεάν εγγραφής νέων σπουδαστών.

Πληροφορίες: 20210-43067 και www.venizeleio-odeio.gr