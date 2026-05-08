Ανοιχτή επιστολή – κάλεσμα: «Ο πόλεµος και οι συνέπειές του στους λαούς»

Αγαπητές µαθήτριες και αγαπητοί µαθητές, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς

και κηδεµόνες.

Το ∆Σ του ΣΕΠΕ Χανίων µε σταθερή πορεία πολλών χρόνων στον αγώνα για την υπεράσπιση της ειρήνης, απευθύνεται σε εσάς µε την πεποίθηση ότι η νέα γενιά έχει τη δύναµη να σταθεί απέναντι στη βία, την αδικία και τις αιτίες που γεννούν πολέµους και ξεριζωµό. Σε αυτό το πλαίσιο, το ∆Σ του Συλλόγου µας παίρνει τα τελευταία χρόνια πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην καλλιέργεια φιλειρηνικής σκέψης και αξιών που σήµερα είναι πιο αναγκαίες από ποτέ.

Σε µια περίοδο κατά την οποία για τα συµφέροντα των ισχυρών οι λαοί χύνουν το αίµα τους στην Ουκρανία, την Παλαιστίνη, το Ιράν και τον Λίβανο και η χώρα µας συµµετέχει στους πολεµικούς σχεδιασµούς και πολέµους στηρίζοντας έµπρακτα την επίθεση ισχυρών δυνάµεων εναντίον λαών, δηµιουργούνται εύλογοι προβληµατισµοί για το αύριο το δικό µας και κυρίως για το αύριο των παιδιών µας. ∆ηµιουργείται επίσης µεγάλη ανησυχία στην περιοχή µας λόγω της παρουσίας της Βάσης που απ’ τη µια χρησιµοποιείται ως ορµητήριο ενάντια σε άλλους λαούς κι απ’ την άλλη αποτελεί µαγνήτη για αντίποινα.

Την ώρα που θηριώδη ποσά από τον κρατικό προϋπολογισµό δίνονται για εξοπλισµούς οι οποίοι δεν έχουν καµιά σχέση µε την ασφάλεια και την άµυνα της χώρας, τα σχολεία βρίσκονται αντιµέτωπα µε τεράστιες ελλείψεις και οι οικογένειες φορτώνονται µε ολοένα περισσότερα βάρη για τη µόρφωση των παιδιών τους.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγµατικότητα, καλούµε σε πνευµατική και καλλιτεχνική πρωτοβουλία των µαθητών µας, µε θέµα τον πόλεµο και τις συνέπειές του στους λαούς που αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. ∆εν είναι απλώς µια δράση, αλλά µια πρόσκληση προς τους µαθητές να αρθρώσουν τη δική τους φωνή. Να εκφράσουν, µέσα από κείµενα, ζωγραφική, ποίηση, µουσική ή οποιαδήποτε άλλη µορφή δηµιουργίας, το πώς αντιλαµβάνονται τα γεγονότα που σηµάδεψαν και συνεχίζουν να σηµαδεύουν τον κόσµο µας.

Θέλουµε τα παιδιά να αναρωτηθούν:

Τι σηµαίνει πόλεµος; Ποιοι τον προκαλούν και γιατί;

Ποια είναι η αξία της ειρήνης, της αλληλεγγύης, της φιλίας µεταξύ των λαών;

Πώς µπορεί ένας λαός να σταθεί δίπλα σε έναν άλλο λαό που δοκιµάζεται;

Πώς µπορούµε εµείς ως κοινωνία να µην επιτρέψουµε να γίνουν οι ζωές των ανθρώπων «αναλώσιµες» για τα συµφέροντα των ισχυρών;

Η διαδικασία αυτή δεν έχει χαρακτήρα διαγωνισµού. ∆εν αναζητούµε πρωτιές. Επιδιώκουµε τη δηµιουργική συµµετοχή των µαθητών και των µαθητριών δίνοντάς τους χώρο για να προβληµατιστούν και να εκφραστούν µε τρόπο ο οποίος θα βοηθήσει να γίνουν πολίτες που διεκδικούν έναν κόσµο δίκαιο και ειρηνικό. Σε συνεννόηση µε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεµόνων των µαθητών, µπορούµε προχωρήσουµε στο επόµενο χρονικό διάστηµα σε εκδηλώσεις, εκθέσεις και δρώµενα ανά σχολείο, που θα έχουν στο επίκεντρό τους όλο τον πλούτο των σκέψεων και της δηµιουργικότητας των παιδιών. Προτείνεται επίσης να εκθέσουµε τα έργα των παιδιών στη συγκέντρωση που θα προηγηθεί της πορείας στην ΑµερικανοΝΑΤΟϊκή βάση στις 17/5/2026.

Συναδέλφισσες

και συνάδελφοι

Σας καλούµε να στηρίξετε και αυτή την πρωτοβουλία, βοηθώντας τα παιδιά να εκφράσουν δηµιουργικά τις σκέψεις και τους προβληµατισµούς τους για τον πόλεµο και την ειρήνη και να αποκτήσουν µια βαθύτερη κατανόηση του κόσµου στον οποίο µεγαλώνουν. Με τη δική µας συµβολή, η προσπάθεια αυτή µπορεί να γίνει ακόµη πιο ουσιαστική και να δώσει στους µαθητές µας τη δυνατότητα να προβληµατιστούν και να εκφραστούν για τα µεγάλα ζητήµατα της εποχής µας.

Απευθυνόµαστε και σε εσάς, αγαπητοί γονείς.

Ζητούµε να στηρίξετε τα παιδιά σε αυτή την προσπάθεια, να µιλήσετε µαζί τους, να τα ενθαρρύνετε να θέτουν ερωτήµατα και να αναζητούν απαντήσεις. O αγώνας για την ειρήνη είναι καθηµερινή στάση ζωής που ξεκινά από το σπίτι, µεταφέρεται στο σχολείο και γίνεται συλλογικό βίωµα.

Σε µια εποχή που οι λαοί δοκιµάζονται, παιδιά χάνουν την παιδική τους ηλικία κάτω από τις βόµβες, η προπαγάνδα και τα συµφέροντα θολώνουν συχνά την αλήθεια, η δική σας στήριξη και η δηµιουργική συµµετοχή των µαθητών µπορούν να γίνουν µικρές, αληθινές πράξεις αντίστασης. Πράξεις που υπενθυµίζουν ότι η ειρήνη δεν είναι ουτοπία, είναι καθήκον και δικαίωµα.

Με εµπιστοσύνη στη νέα γενιά και πίστη ότι κάθε παιδί µπορεί να γίνει φορέας ελπίδας!

Με εκτίµηση,

το ∆.Σ. του ΣΕΠΕ Χανίων