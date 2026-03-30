Ανοιχτή εκδήλωση – συζήτηση στο Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μεταναστών

Την Παρασκευή 3 Απρίλη, στις 19.00, το Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μεταναστών θα πραγματοποιήσει ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: “Στην εγκληματοποίηση και στις μαζικές καταδίκες αθώων προσφύγων και μεταναστών, απαντάμε με έμπρακτη αλληλεγγύη. Οι διακινητές δεν μπαίνουν στα σαπιοκάραβα!”

Όπως ανακοινώθηκε «ομιλητές θα είναι: οι δικηγόροι Σπύρος Πανταζής και Ηλιάννα Βροντάκη, και θα υπάρχει μαρτυρία ενός Σουδανού πρόσφυγα από το Mataris Sudan Solidarity Committee.

Στην εκδήλωση αυτή θα συζητήσουμε για το ζήτημα της ποινικοποίησης της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, με αιχμή τις δίκες των “διακινητών” που λαμβάνουν χώρα και στα δικαστήρια της πόλης μας.

Τα τελευταία 2-3 χρόνια, από τότε δηλαδή που άρχισε να παγιώνεται η Κρήτη ως “πύλη εισοδου”, εκατοντάδες άνθρωποι έρχονται από τη Λιβύη. Η Λιβυη έχει καταγγελθεί από το 2017 για τα σύγχρονα σκλαβοπάζαρα που εξαναγκάζουν ανθρώπους σε καταναγκαστική εργασία, σεξουαλική βία, βασανιστήρια και εκβιασμούς. Από εκείνον τον εφιάλτη έρχονται εκατοντάδες άνθρωποι που εξαναγκάζονται να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή του θανάτου για να γλιτώσουν από έναν βίο αβίωτο. Καθώς φτάνουν εδώ, το ελληνικό κράτος τους υποδέχεται με τις γνωστές ανύπαρκτες συνθήκες πρώτης υποδοχής και άμεσα, με αμφισβητούμενες fast track διαδικασίες που δεν πληρούν τους προβλεπόμενους όρους, αθώοι άνθρωποι ποινικοποιούνται με την κατηγορία της διακίνησης, θαρρείς και οι διακινητές θα έμπαιναν σε αυτές τις μη αξιόπλοες παγίδες θανάτου.

Αμέσως οι φερόμενοι ως “διακινητές” απομακρύνονται από τους υπόλοιπους πρόσφυγες και μετανάστες για να οδηγηθούν σε κάποιο κατάστημα κράτησης, σε πολλές των περιπτώσεων στις δικαστικές φυλακές Αγυιάς. Οι άνθρωποι αυτοί τις περισσότερες φορές αναρωτιούνται για ποιο λόγο φυλακίζονται κι επίσης δε γνωρίζουν το χρόνο κράτησής τους ή το επικείμενο δικαστήριό τους, καθώς συνήθως δεν υπάρχει η αυτονόητη πρόβλεψη της διερμηνείας. Φτάνοντας στα δικαστήρια αντιμετωπίζουν μια άδικη δική, αν σκεφτούμε τη διάρκειά της, μόλις λίγα λεπτά (!), την ανυπαρξία διερμηνείας πολλές φορές ή την παρουσία κάποιου τυχαίου αραβόφωνου κρατούμενου σε χρέη μεταφραστή (;), τη μη δυνατότητά τους γενικά να αντιληφθούν τι συμβαίνει και τι έχουν να αντιμετωπίσουν.

Μέσα στη σαπίλα των δικαστικών αιθουσών, ανάμεσα στα ρατσιστικά αστειάκια, στην ασφυκτική φύλαξη και στο τσάκισμα οποιασδήποτε έννοιας δικαιώματος και κοινής λογικής, υπάρχουν κάποιες ρωγμές. Εδώ και κάποια χρόνια, χάρη στην εγρήγορση, την επιμονή και την αποφασιστικότητα του αντιρατσιστικού κινήματος και μιας σειράς δικηγόρων, αρχίζουμε να μετράμε νίκες και αθωώσεις. Σε όλη τη χώρα και για πολλές περιπτώσεις. Όσο δίνουμε δημοσιότητα στο ζήτημα, όσο δεν αφήνουμε τους κολασμένους της γης μόνους τους, πιέζουμε τις δικαστικές αρχές να παίρνουν δίκαιες αποφάσεις. Όσο κρατούνται χιλιάδες αθώοι στις φυλακές, χρειάζεται να γίνουμε περισσότερες και περισσότεροι για τον διαρκή αγώνα αλληλεγγύης εντός κ εκτός των δικαστικών αιθουσών. Σε αυτά τα πλαίσια, σας καλούμε όλες και όλους αυτή την Παρασκευή ¾, στις 19.00 στο στέκι να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα»