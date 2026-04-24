Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Παρασκευή, καθώς εντείνονται οι φόβοι για νέα στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent αυξήθηκαν κατά 99 σεντς (0,94%) φτάνοντας τα 106,06 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 71 σεντς (0,73%) στα 96,56 δολάρια.

Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent σημείωσε άνοδο 17,13% και το WTI 15,13%, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από την έναρξη του πολέμου.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μετά την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, έχει επηρεάσει περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Την Πέμπτη και τα δύο βασικά συμβόλαια αυξήθηκαν πάνω από 3%, με άνοδο έως και 5 δολάρια το βαρέλι, έπειτα από αναφορές για ενεργοποίηση αντιαεροπορικών συστημάτων στην Τεχεράνη και ενδείξεις εσωτερικής πολιτικής έντασης στο Ιράν.