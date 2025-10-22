menu
Οικονομία

Άνοδος 0,73% στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά για τρίτη συνεδρίαση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 2.030 μονάδων.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης στη διάρκεια των τριών τελευταίων ανοδικών συνεδριάσεων καταγράφει άνοδο 2,34%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.033,97 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,73%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.038,14 μονάδες (+0,94%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 205,23 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 31.884.618 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε ποσοστό 0,79%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+4,04%), της Metlen (+2,80%), του ΟΤΕ (+2,00%), της Aktor (+1,92%) και της Alpha Bank (+1,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-3,03%), του ΔΑΑ (-1,47%), της Σαράντης (-1,07%) και της Elvalhalcor (-0,65%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 8.722.461 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 30,67 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 30,52 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 74 μετοχές, 34 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler (+6,85%) και Δομική Κρήτης (+6,67%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (-5,63%) και Ίλυδα (-4,20%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 8,4800 +1,92%

ΚΥΠΡΟΥ:7,7800 +0,26%

METLEN: 44,0400 +2,80%

OPTIMA: 8,1300 +0,62%

ΤΙΤΑΝ: 38,9000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 3,5260 +1,76%

AEGEAN AIRLINES: 13,5200 +0,45%

VIOHALCO: 8,0900 -0,12%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 22,8400 +0,53%

ΔΑΑ:10,0700 -1,47%

ΔΕΗ: 14,6200 +0,27%

COCA COLA HBC:39,6200 -3,03%

ΕΛΠΕ: 8,2000 +1,23%

ELVALHALCOR: 3,0600 -0,65%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,6600 +0,96%

ΕΥΔΑΠ: 6,7000 +4,04%

EUROBANK: 3,4630 +1,08%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,3200 +0,55%

MOTOR OIL: 24,7000 αμετάβλητη

JUMBO: 27,6000 +1,02%

ΟΛΠ:41,6500 -0,60%

ΟΠΑΠ: 18,4200 +1,54%

ΟΤΕ: 15,8100 +2,00%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,1480 +0,68%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,9200 -1,07%

