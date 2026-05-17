Άνω – κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ Χανίων για τη διαγραφή Πολάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Έντονες αντιδράσεις στον τοπικό Σύριζα προκάλεσε η απόφαση του προέδρου του Συριζα κ. Φάμελλου να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος τον βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη. 

Σε σχετική ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ Χανίων αναφέρει: «Με αίσθημα ιδιαίτερης ανησυχίας και προβληματισμού πληροφορηθήκαμε την απόφαση του συντρόφου Προέδρου για την αποπομπή του συντρόφου Βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ.

Αποφάσεις οι οποίες παίρνονται με προσωπική ευθύνη σε μια εποχή δύσκολη για τον ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. και την Αριστερά δεν βοηθούν στην συγκρότηση της ενιαίας προοδευτικής πρότασης που έχει ανάγκη ο τόπος.

Η ενότητα απαιτεί σύνθεση και συντροφικότητα σε μια μάχη που δεν περισσεύει κανείς.

Ιδιαίτερα ο σ. Παύλος Πολάκης έχει συμβάλλει αποτελεσματικά με γνώση και εργατικότητα σε όλη του την διαδρομή στην ανάδειξη των προβλημάτων του λαού και την επίλυση τους στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. από τις θέσεις ευθύνης που είχε αναλάβει.

Ζητάμε την ανάκληση της απόφασης και την άμεση σύγκλιση των κομματικών διαδικασιών με την μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα για να κλείσει ο κύκλος της εσωστρέφειας που βασανίζει το κόμμα μας.

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.».

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

