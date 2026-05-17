Άνω – κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ Χανίων για τη διαγραφή Πολάκη

Έντονες αντιδράσεις στον τοπικό Σύριζα προκάλεσε η απόφαση του προέδρου του Συριζα κ. Φάμελλου να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος τον βουλευτή Χανίων Παύλο Πολάκη.

Σε σχετική ανακοίνωση, ο ΣΥΡΙΖΑ Χανίων αναφέρει: «Με αίσθημα ιδιαίτερης ανησυχίας και προβληματισμού πληροφορηθήκαμε την απόφαση του συντρόφου Προέδρου για την αποπομπή του συντρόφου Βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ.

Αποφάσεις οι οποίες παίρνονται με προσωπική ευθύνη σε μια εποχή δύσκολη για τον ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. και την Αριστερά δεν βοηθούν στην συγκρότηση της ενιαίας προοδευτικής πρότασης που έχει ανάγκη ο τόπος.

Η ενότητα απαιτεί σύνθεση και συντροφικότητα σε μια μάχη που δεν περισσεύει κανείς.

Ιδιαίτερα ο σ. Παύλος Πολάκης έχει συμβάλλει αποτελεσματικά με γνώση και εργατικότητα σε όλη του την διαδρομή στην ανάδειξη των προβλημάτων του λαού και την επίλυση τους στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ -Π.Σ. από τις θέσεις ευθύνης που είχε αναλάβει.

Ζητάμε την ανάκληση της απόφασης και την άμεση σύγκλιση των κομματικών διαδικασιών με την μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα για να κλείσει ο κύκλος της εσωστρέφειας που βασανίζει το κόμμα μας.

ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.».