Άννα Διαμαντοπούλου στα “Χ.ν.”: «Ζούµε ένα πισωγύρισµα της χώρας»

» Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για «τοξικό κλίµα», αιχµές κατά Τσίπρα και έµφαση στον αυτόνοµο ρόλο του ΠΑΣΟΚ

» Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασµού του ΠΑΣΟΚ µιλά στα «Χανιώτικα νέα»

µε αφορµή την εκδήλωση για τον Πολυχρόνη Πολυχρονίδη

O Πολυχρονίδης υπήρξε

ο εκφραστής της έννοιας

του συγκρητισµού. Σεµνός αλλά ασυµβίβαστος όταν επρόκειτο για

τις αξίες και τα πιστεύω του.

Άνθρωπος των έργων και όχι

των µεγάλων λόγων. Άφησε έργο

και στα Χανιά που απολαµβάνουν

και οι σηµερινές νέες γενιές.

Αφιέρωσε τη ζωή του

στη δηµοκρατία και την Κρήτη.

Για «πισωγύρισµα της χώρας», «τοξικό κλίµα» που δηµιουργεί η κυβέρνηση στην πολιτική ζωή του τόπου αλλά και για µια καµπάνια Τσίπρα που «σκεπάζει την πραγµατικότητα», κάνει λόγο η Άννα ∆ιαµαντοπούλου.

Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα» µε αφορµή την παρουσία της στα Χανιά για την εκδήλωση στη µνήµη του Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασµού του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στην τεράστια παρακαταθήκη του αείµνηστου Χανιώτη πολιτικού και παράλληλα σχολιάζει την επικαιρότητα επισηµαίνοντας «τον αυτόνοµο ρόλο» που διαδραµατίζει το ΠΑΣΟΚ.

Περίπου ένα χρόνο πριν, είχατε µιλήσει στα «Χανιώτικα νέα» για την ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να κάνει το «µεγάλο άλµα. Το µεγάλο άνοιγµα στην κοινωνία και τους πολίτες της ευρύτατης δηµοκρατικής παράταξης». Σήµερα πού θεωρείτε ότι βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ; Είναι µια κατάσταση µετασχηµατισµού ή στασιµότητας;

Ένα χρόνο πριν µίλησα και περιέγραψα ένα άλµα µε την ιδιότητα της υποψήφιας προέδρου. Το «µεγάλο άλµα» παραµένει στόχος µας. Σήµερα το ΠΑΣΟΚ µε επικεφαλής τον δύο φορές εκλεγµένο πρόεδρό του, έχει ήδη ενεργοποιήσει εκατοντάδες πολίτες που συµµετέχουν, συνεχίζει τις περιφερειακές συναντήσεις του, έχει παρουσιάσει το πρόγραµµα για την πολιτική αλλαγή µε συγκεκριµένες πολιτικές θέσεις, προχωρά στο συνέδριό του και έχει θέσει ως στόχο τη νίκη στις εκλογές. Θα σας έλεγα ότι το πρόβληµα είναι το πισωγύρισµα της χώρας σε θέµατα θεσµών, διαφάνειας, αντιµετώπισης της διαφθοράς και βέβαια της ακρίβειας και υποβάθµισης των κοινωνικών παροχών. Οι απαντήσεις µας πάνω σε αυτά τα προβλήµατα γίνονται καθηµερινά βατήρας για την πολιτική αλλαγή.

Υπάρχει µια καταγεγραµµένη δηµοκοπική φθορά της κυβέρνησης αλλά ταυτόχρονα δεν την καρπώνεται ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε άλλα κόµµατα της αντιπολίτευσης. Χρειάζεται κάποιο διαφορετικό αφήγηµα από την αντιπολίτευση;

Η συνεχής συζήτηση περί δηµοσκοπήσεων και η µονοθεµατική προσέγγιση των πραγµάτων δεν αφήνει χώρο για την ουσιαστική πολιτική αντιπαράθεση για τα µεγάλα ζητήµατα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, την οικονοµία, το κοινωνικό κράτος, την εσωτερική ασφάλεια κ.λπ. Το αφήγηµα του ΠΑΣΟΚ οφείλει συνεχώς να υπογραµµίζει την ιδεολογική µας βάση που είναι η σύγχρονη σοσιαλδηµοκρατία και την ικανότητα διακυβέρνησης µε καθαρό, τεκµηριωµένο και ενιαίο λόγο όλων των στελεχών µας και πειστικότητα για τις προγραµµατικές µας θέσεις

Η επανεµφάνιση Τσίπρα πώς πιστεύετε ότι επηρεάζει τους συσχετισµούς στην κεντροαριστερά και ειδικά τη δυναµική του ΠΑΣΟΚ;

Εννοείτε την εµφάνιση µιας πρωτοφανούς καµπάνιας για το βιβλίο ενός πολιτικού, µια καµπάνια που σκεπάζει την πολιτική και οικονοµική πραγµατικότητα που ζούµε.

Ενώ γύρω µας εξελίσσονται τεράστιας σηµασίας γεωπολιτικά ζητήµατα, ενώ οι εξελίξεις στον αγροτικό τοµέα φαίνεται να βάζουν βόµβα στα θεµέλια του πρωτογενούς τοµέα της χώρας, ενώ η ακρίβεια καλπάζει, γίνεται συζήτηση για ένα αόρατο κόµµα και για έναν πολιτικό αρχηγό που εγκατέλειψε το κόµµα του αφού πρώτα το οδήγησε σε επανειληµµένες διασπάσεις. Όταν το ΠΑΣΟΚ είχε ως πρόταγµα τη σωτηρία της χώρας και ανέλαβε την εθνική ευθύνη, ο κ. Τσίπρας, όπως και ο κ. Σαµαράς, είχε ως αυτοσκοπό την εξουσία, πορευόµενος µε το εµείς και οι απέναντι. Ξεχνιούνται αυτά και οι συνέπειες τους για τον ελληνικό Λαό; Ας δουν πρώτα τι θα γίνει µε τα «αποκόµµατα» της αριστεράς, και το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ µε βάση το πρόγραµµα και τον ιδεολογικό του προσανατολισµό να προχωρήσει σε διεύρυνση µε τους πολίτες της ευρείας δηµοκρατικής παράταξης που πάντα εκπροσωπούσε.

Εσείς έχετε µιλήσει στο παρελθόν για συναινέσεις. Βλέπετε σήµερα να υπάρχουν συναινέσεις ή υπάρχει ένα τοξικό κλίµα από πλευράς αντιπολίτευσης όπως σας κατηγορεί η Κυβέρνηση;

∆εν έχω απλά µιλήσει για συναινέσεις. Το έχω κάνει πράξη και µάλιστα σε συνθήκες ακραίας πόλωσης του 2010-2011, όταν ως υπουργός Παιδείας εξασφάλισα την µέγιστη πλειοψηφία για τη βαθειά µεταρρύθµιση. Η συναίνεση στη πολιτική είναι µια κορυφαία διαδικασία και µια αδήριτη ανάγκη για τη δηµοκρατία µας. Το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει νοµοσχέδια της Ν∆ τα οποία θεώρησε επωφελή για την χώρα και τον Λαό, και συνεργάζεται µε κόµµατα της αντιπολίτευσης στις µεγάλες αντιδράσεις και διαφωνίες µε την κυβέρνηση.

Όµως η συναίνεση για τα µεγάλα ζητήµατα ξεκινά πάντα από την κυβέρνηση η οποία πρέπει να είναι ανοιχτή και όχι εχθρική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Υπενθυµίζω τις προτάσεις Νόµου που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια, για τα θέµατα των ενεργειακών κοινοτήτων ώστε να έχουν φτηνό ρεύµα οι δήµοι, οι αγρότες, οι πολίτες αλλά και η βιοµηχανία, το σχέδιο νόµου που κατέθεσε για το τεράστιο στεγαστικό πρόβληµα µε λεπτοµερείς προτάσεις για την κοινωνική κατοικία και την golden visa, για τη φοιτητική στέγη µε πόρους οι οποίοι µπορούσαν να είναι διαθέσιµοι από το Ταµείο Ανάκαµψης. Θυµίζω επίσης την πρόταση για το εθνικό απολυτήριο, το στρατηγικό σχέδιο για το δηµογραφικό, τα ειδικά µέτρα και τους θεσµούς και τους ελέγχους για το θέµα της ακρίβειας. Θυµίζω ότι ο προέδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε πολύ νωρίς το θέµα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ανάγκη έρευνας, ακόµα και στα πρόσφατα γεγονότα στα Βορίζια καταθέσαµε ως ΠΑΣΟΚ ένα σύνολο νοµοθετικών προτάσεων και άλλων µέτρων. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε αποδεκτό, σε τίποτα η κυβέρνηση δεν συναίνεσε ώστε να υπάρξει µια εθνική θέση προς όφελος της χώρας. Είναι λοιπόν µια απλή προπαγάνδα όλη η λογική περί «πράσινου ΣΥΡΙΖΑ» Το τοξικό κλίµα εκπορεύεται από την Κυβέρνηση.

Πιστεύετε ότι σήµερα υπάρχουν πρόσωπα ή πολιτικοί χώροι µε τους οποίους το ΠΑΣΟΚ θα µπορούσε να συζητήσει σοβαρά για µια µελλοντική κυβερνητική συνεργασία;

Έχουµε µπροστά µας µια εκλογική αναµέτρηση. Πείτε µου πόσα και ποια κόµµατα θα κατεβούν στις εκλογές και ποια θα είναι η σύνθεση της εποµένης Βουλής και θα σας απαντήσω. Η θέση µας είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι αυτόνοµο, θα είναι το σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα της χώρας που επιχειρεί τη διεύρυνσή του µε πολίτες που αποδέχονται τις αξίες και τις προγραµµατικές αρχές του. Όπως συνέβη σε όλη την ιστορία του, το ΠΑΣΟΚ συνοµιλεί, διευρύνεται, ενσωµατώνει δυνάµεις και κάνει επιλογές πάντα µε βάση το συµφέρον της χώρας. Η σεναριολογία περί συνεργασιών όπως και ο δηµοκοπικός βοµβαρδισµός απλά αποπροσανατολίζουν από τα τόσα αρνητικά που βιώνει ο Λαός µας.

Περνώντας και σε τοπικό επίπεδο, είχαµε πρόσφατα σηµαντικές ενεργειακές συµφωνίες, που “αγγίζουν” και την Κρήτη. Από το ΠΑΣΟΚ δεν είδαµε κάποια θετική αποτίµηση των συµφωνιών αυτών, µε εξαίρεση εσάς που κάνατε αναφορά και στην εξουδετέρωση του τουρκολιβυκού µνηµονίου. Άλλοι µίλησαν για φωνή λογικής από την Άννα ∆ιαµαντοπούλου, άλλοι βλέπουν διάσταση απόψεων µε την ηγεσία του κόµµατος.

Γίνεται σε καθηµερινή βάση µια προσπάθεια να παρουσιαστούν εσωτερικά προβλήµατα στο ΠΑΣΟΚ. «Ποινικοποιείται» η ελάχιστη διαφοροποίηση ενός στελέχους, όταν στη Ν∆ η διάσταση απόψεων για το συγκεκριµένο θέµα µεταξύ υπουργού Εθνικής Άµυνας και πρωθυπουργού, υπήρξε εµφανής. Το ΠΑΣΟΚ επεσήµανε ότι βλέπει θετικά ότι µπορεί να διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώµατα και την οικονοµία µας, και ότι η Κυβέρνηση δεν πρέπει να επιτρέψει την µετατροπή της χώρας σε παθητικό µεταφορέα ενέργειας χωρίς όφελος. Υπενθυµίζουµε ότι όλος αυτός ο ενεργειακός σχεδιασµός ξεκίνησε το 2011 εν µέσω µνηµονίων και αγανακτισµένων. Ακόµη και η Ρεβυθούσα ξεκίνησε µε το όραµα και τον µακροχρόνιο σχεδιασµό του αείµνηστου Αναστάσιου Πεπονή.

Την Κυριακή θα είστε στα Χανιά για µια πάρα πολύ σηµαντική εκδήλωση, που αφορά τα 40 χρόνια από τον θάνατο του Πολυχρόνη Πολυχρονίδη. Μια εµβληµατική προσωπικότητα για τα Χανιά αλλά και για τον ∆ηµοκρατικό χώρο στο σύνολό του. Είστε ο άνθρωπος που θα λέγαµε ότι “κουβαλά” την πολιτική κληρονοµιά του Πολυχρονίδη. Πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί κανείς αυτή την ευθύνη;

Για την οικογένειά µας είναι χαρά και τεράστια τιµή αυτή η εκδήλωση. Ο Πολυχρόνης Ι. Πολυχρονίδης υπήρξε µια πολύ ιδιαίτερη πολιτική προσωπικότητα. Υπήρξε η ταυτότητα της Κρήτης, όπως τη θαυµάζουµε όλοι µέσα από την ιστορία και τους αγώνες της. Αντιτάχθηκε σε δυο δικτατορίες και τον γερµανικό φασισµό, φυλακίστηκε, εξορίστηκε αγωνίστηκε, εξελέγη 11 φορές βουλευτής πάντα πιστός στην µεγάλη δηµοκρατική παράταξη, από τον Ελευθέριο Βενιζέλο µέχρι τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η πολιτική του συνδέθηκε µε ηρωικές προσπάθειες για τον κατευνασµό, την ειρήνευση την συµφιλίωση των Ελλήνων. Υπήρξε ο εκφραστής της έννοιας του συγκρητισµού. Σεµνός αλλά ασυµβίβαστος όταν επρόκειτο για τις αξίες και τα πιστεύω του υπέβαλε δυο φορές την παραίτηση του από υπουργός όταν διαφωνούσε. Άνθρωπος των έργων και όχι των µεγάλων λόγων, άφησε έργο και στα Χανιά που απολαµβάνουν και οι σηµερινές νέες γενιές, ταυτισµένος µε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του τόπου. Αφιέρωσε την ζωή του στη δηµοκρατία και την Κρήτη.

Ο Πολυχρόνης Πολυχρονίδης ήταν ταυτόχρονα ένας εξαιρετικά µειλίχιος και προσιτός άνθρωπος που ξεχώρισε στο Πανελλήνιο ως ο πολιτικός του ήθους και της αξιοπρέπειας. Μια πολύ βαριά κληρονοµιά για να σηκώσει κανείς στους ώµους του, να την «κουβαλά» όπως είπατε.

Ως µέλος της οικογένειας αισθάνοµαι ευθύνη να τιµώ την µνήµη του και να τον έχω ως υπόδειγµα.

Πιστεύετε πως έχει αναγνωριστεί το έργο του όσο αξίζει σε τοπικό αλλά και πανελλαδικό επίπεδο;

Νοµίζω ότι ως ελληνικό κράτος, ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως πολιτικό σύστηµα (κόµµατα) αλλά και ως πολίτες, δεν έχουµε τη συλλογική κουλτούρα του να τιµούµε τους ανθρώπους που προσέφεραν και δηµιουργήσαν πρότυπα που τόσο έχει ανάγκη η χώρα. Και βέβαια υπάρχουν οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Για τον Πολυχρόνη Ι. Πολυχρονίδη τα «Χανιώτικα Νέα» ως µια εφηµερίδα που εκφράζει διαχρονικά και ακοµµάτιστα τη δηµοκρατία και τον χανιώτικο λαό, παραµένουν ένα συνεχώς αναµµένο καντήλι στη µνήµη του, µε συνεχείς αναφορές στο έργο του, µε αρθρογραφία και µε προσωπικές παρεµβάσεις του Γιάννη Γαρεδάκη φίλου και συνεργάτη του από τα νεανικά του χρόνια. Γι’ αυτό και θέλω να εκφράσω εκ µέρους της οικογένειας και των φίλων του την ευγνωµοσύνη µας.

Ολοκληρώνοντας, κι έχοντας κατά νου την παρακαταθήκη του Πολυχρονίδη, αν έπρεπε να ορίσετε µε µία λέξη την προτεραιότητα της χώρας σήµερα, ποια θα ήταν αυτή;

ΗΘΟΣ µε όλα τα γράµµατα κεφαλαία.

Την Κυριακή η εκδήλωση για τα 40 χρόνια από τον θάνατο του Πολυχρονίδη

Ο ∆ήµος Χανίων, ο ∆ήµος Πλατανιά, το Πνευµατικό Κέντρο Χανίων και το ∆ίκτυο για τη Μεταρρύθµιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη συνδιοργανώνουν εκδήλωση για τα 40 χρόνια µετά τον θάνατο του Πολυχρόνη Ιωάννη Πολυχρονίδη, την Κυριακή 23 Νοεµβρίου και ώρα 11.00 π.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Χαιρετισµό θα απευθύνουν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, οι δήαµρχοι Χανίων και Πλατανιά κ.κ. Σηµανδηράκης και Μαλανδράκης, καθώς και ο Χαρίδηµος Σαβαλάνος εκ µέρους της οικογένειας του αείµνηστου Χανιώτη πολιτικού. Για τον Πολυχρόνη Ιωάννη Πολυχρονίδη θα µιλήσει ο πρ. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Απόστολος Κακλαµάνης.

Θα ακολουθήσει συζήτηση µε θέµα: «Ήθος και Πολιτική» και οµιλητές, την οµ. Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ, Μαρία Ευθυµίου, τον Πρέσβη ε.τ., Κυριάκο Ροδουσάκη και τον ∆ηµοσιογράφο – Συγγραφέα, Θανάση Λάλα.

Εισηγείται και συντονίζει η Πρόεδρος του ∆ΙΚΤΥΟΥ, Άννα ∆ιαµαντοπούλου.