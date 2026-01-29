Ανησυχητική αύξηση των εργατικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα

Η Ελλάδα αντιµετωπίζει µια ανησυχητική κατάσταση όσον αφορά τα εργατικά ατυχήµατα, µε τα πρώτα στοιχεία του 2026 να δείχνουν αύξηση στους θανάτους και τους σοβαρούς τραυµατισµούς στους χώρους εργασίας.

Σύµφωνα µε καταγραφές µέχρι τις 26 Ιανουαρίου, τουλάχιστον 14 εργαζόµενοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 18 έχουν τραυµατιστεί σε εργατικά ατυχήµατα µόλις τις πρώτες 26 ηµέρες του έτους.

Το γεγονός αυτό καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική, µε δυσµενείς επιπτώσεις στην ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους κυρίως λόγω µη τήρησης των µέτρων και προδιαγραφών ασφαλείας, κάτι που έχει επισηµανθεί εδώ και καιρό από τους φορείς και τα συνδικάτα.

Τραγικό παράδειγµα αποτελεί η έκρηξη και πυρκαγιά σε εργοστάσιο µπισκότων στη Λάρισα/Τρίκαλα, όπου τουλάχιστον πέντε εργαζόµενες σκοτώθηκαν. Στη Θεσσαλονίκη, τέσσερις εργαζόµενοι τραυµατίστηκαν σοβαρά όταν έσπασε αγωγός κατά τη διάρκεια εργασιών. Τα περιστατικά αυτά αναδεικνύουν για ακόµη µία φορά τα σοβαρά προβλήµατα ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Η εικόνα του 2026 έρχεται να συνεχίσει µια ανησυχητική τάση από το 2025, όταν πάνω από 200 εργαζόµενοι έχασαν τη ζωή τους και 332 τραυµατίστηκαν σοβαρά στην Ελλάδα, σύµφωνα µε επίσηµες και ανεπίσηµες εκτιµήσεις.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθµός των θανατηφόρων ατυχηµάτων βρίσκεται σε επίπεδα ρεκόρ δύο δεκαετιών, µε έναν θάνατο να καταγράφεται περίπου κάθε δύο µέρες. Το στατιστικό αυτό αποτέλεσµα συγκλονίζει αν µη τι άλλο και βάζει σκέψεις τους εργαζόµενους πολίτες που νοιώθουν ενίοτε ανυπεράσπιστοι στους χώρους εργασίας.

Οι κύριες αιτίες αυτής της αύξησης των φαίνεται να σχετίζονται µε κακές συνθήκες εργασίας, ανεπαρκείς ελέγχους ασφαλείας και υπερβολικά ωράρια εργασίας.

Παράλληλα, η καταγραφή των εργατικών ατυχηµάτων παραµένει προβληµατική, µε σηµαντικό ποσοστό περιστατικών και επαγγελµατικών ασθενειών να µην περιλαµβάνεται στα επίσηµα στοιχεία.

Τα περιστατικά του Ιανουαρίου 2026, αλλά και τα στοιχεία των προηγούµενων ετών, υπογραµµίζουν την ανάγκη για άµεσες παρεµβάσεις στον χώρο εργασίας και αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας.

Η κατάσταση στους ελληνικούς χώρους εργασίας χαρακτηρίζεται ήδη ως κρίσιµη, µε τις συνθήκες να απειλούν τη ζωή και την υγεία χιλιάδων εργαζοµένων.

Η Ελλάδα βρίσκεται µπροστά σε µια «µαύρη σελίδα» όσον αφορά την ασφάλεια της εργασίας, και η τάση αυτή απαιτεί εθνικό σχεδιασµό πρόληψης, εκπαίδευση και αυστηρή εφαρµογή κανονισµών, προκειµένου να αποφευχθούν περαιτέρω θάνατοι και τραυµατισµοί.

Μαύρο ρεκόρ εργατικών ατυχηµάτων – Η ΓΣΕΕ ζητά άµεση παρέµβαση

Η Ελλάδα λοιπόν, σύµφωνα µε επίσηµα και ανεπίσηµα στοιχεία καταγράφει ανησυχητική αύξηση στα εργατικά ατυχήµατα, µε τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) να µιλάει για «µαύρο ρεκόρ 25ετίας». Η συνοµοσπονδία εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τους θανάτους και τους σοβαρούς τραυµατισµούς εργαζοµένων, υπογραµµίζοντας τα διαρθρωτικά προβλήµατα στον τοµέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η ΓΣΕΕ κατηγορεί την εντατικοποίηση της εργασίας και την ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας για την αύξηση των ατυχηµάτων, ενώ ζητά από την κυβέρνηση να ξεκινήσει άµεσα κοινωνικό διάλογο και να εφαρµόσει ουσιαστικά µέτρα πρόληψης.

Η συνοµοσπονδία τονίζει ότι η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων αποτελεί νοµική υποχρέωση των εργοδοτών και επισηµαίνει ότι η έλλειψη ελέγχων και η χαλαρή εφαρµογή των κανόνων αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχηµάτων. Σε περιπτώσεις πολύνεκρων εργατικών ατυχηµάτων, όπως πρόσφατα στη βιοµηχανία των Τρικάλων, η ΓΣΕΕ ζητά πλήρη, ανεξάρτητη και διαφανή διερεύνηση των αιτιών, ώστε να ληφθούν µέτρα που θα αποτρέψουν παρόµοια γεγονότα στο µέλλον.

Επιπλέον, η ΓΣΕΕ έχει εκδώσει οδηγίες για την προστασία των εργαζοµένων σε ακραίες καιρικές συνθήκες, προτείνοντας την προσαρµογή του ωραρίου ή ακόµη και την προσωρινή αναστολή εργασιών, προκειµένου να αποφευχθούν τραυµατισµοί και δυστυχήµατα.

Η συνοµοσπονδία επαναλαµβάνει ότι η αύξηση των εργατικών ατυχηµάτων αποτελεί εκρηκτική κλιµάκωση και καλεί όλους τους εµπλεκόµενους φορείς σε δράση, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζοµένων και να περιοριστούν τα θανατηφόρα περιστατικά.

Εκ των υστέρων

Συνήθως µετά από κάθε ατύχηµα, γίνεται η σταθερή απόπειρα να ληφθούν µέτρα προστασίας ή απλά να εφαρµοστούν οι σχετικοί κανόνες ασφάλειας. Πρέπει όµως πρώτα να συµβεί το τραγικό γεγονός για να ξυπνήσει η Πολιτεία, εφαρµόζοντας ελέγχους και το νόµο.

Είναι περίπου πάγια η τακτική αυτή και σχεδόν σε όλους τους πολίτες γνωστή. Η πρόληψη και η εφαρµογή των νόµων στην χώρα αυτή είναι κάτι που ανάγεται στην σφαίρα της φαντασίας.

Είτε αφορά ατυχήµατα στο δρόµο, είτε στους χώρους εργασίας και ψυχαγωγίας, πρέπει πρώτα να θρηνήσουµε θύµατα και σε δεύτερη φάση να εφαρµοστεί ο νόµος.

∆εν νοµίζω εν κατακλείδι πως η εικόνα αυτή θα αλλάξει και αυτό είναι το πιο τραγικό απ΄όλα.

Εκτός και αν µπει το µαχαίρι στο κόκκαλο αποκλειστικά και µόνο λόγω των αλλεπάλληλων τραγωδιών.