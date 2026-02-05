Ανησυχητική αύξηση καταγγελιών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο

Το 2025, το υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων (CSAM) βρέθηκε για ακόμη μία χρονιά στην κορυφή των παράνομων αναφορών που δέχτηκε η SafeLine.gr του Ελληνικού Κέντρου ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «από τις συνολικά 7.530 αναφορές, οι 1.008 κρίθηκαν παράνομες από τους αναλυτές της Γραμμής. Ιδιαίτερα ανησυχητικό όμως είναι το γεγονός ότι σχεδόν μία στις δύο από τις παράνομες αναφορές (47%) αφορά υλικό παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων. Επιπρόσθετα, εντυπωσιακή είναι η αύξηση κατά 40% των καταγγελιών CSAM σε σύγκριση με το 2024, γεγονός που καταδεικνύει ότι το φαινόμενο εντείνεται.

Η αύξηση αυτή συνδέεται κυρίως με τη φύση των διαδικτυακών χώρων στους οποίους εντοπίζεται το παράνομο υλικό. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν φόρουμ και ανοικτές διαδικτυακές κοινότητες, όπου αναρτάται καθημερινά μεγάλος όγκος υλικού. Το υλικό αυτό προέρχεται κυρίως από βίντεο ή στιγμιότυπα (screenshots) συνομιλιών ανηλίκων σε εικονικά δωμάτια συνομιλίας (virtual chatrooms), περιβάλλοντα στα οποία η εποπτεία είναι περιορισμένη και οι κίνδυνοι αυξημένοι.

Ενίσχυση του ρόλου της SafeLine ως Trusted Flagger στο πλαίσιο του DSA

Το 2025 καταγράφηκε επίσης αύξηση κατά 180% στον αριθμό των καταγγελιών που προωθήθηκαν από τη SafeLine προς τις επιγραμμικές πλατφόρμες, σε σύγκριση με το 2024.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην επίσημη αναγνώριση της SafeLine ως Trusted Flagger στην Ελλάδα, στο πλαίσιο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA). Η αναγνώριση αυτή ενίσχυσε καθοριστικά τον ρόλο της SafeLine ως αξιόπιστου φορέα επισήμανσης παράνομου περιεχομένου και επιτάχυνε τη συνεργασία με τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Βιβή Φραγκοπούλου επισημαίνει: «Πίσω από κάθε καταγγελία υπάρχει ένα παιδί που χρειάζεται προστασία. Όταν σχεδόν οι μισές παράνομες αναφορές αφορούν υλικό παιδικής κακοποίησης, γίνεται σαφές ότι η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο δεν είναι επιλογή – είναι ευθύνη όλων μας. Η αναγνώριση της SafeLine ως Trusted Flagger ενίσχυσε ουσιαστικά τη δυνατότητά μας να παρεμβαίνουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Ωστόσο, η αύξηση των καταγγελιών παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης δείχνει ότι η πρόκληση παραμένει τεράστια και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση και συλλογική προσπάθεια.»

Οικονομικές απάτες και παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων στην κορυφή των αναφορών

Πέρα από το CSAM, οι οικονομικές απάτες καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση, αντιστοιχώντας στο 23,4% των παράνομων καταγγελιών, αποτυπώνοντας τη συστηματική εξαπάτηση χρηστών μέσω ψευδών αγγελιών και παραπλανητικών πρακτικών.

Ακολουθούν οι παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων (16,5%), που αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη κατάχρηση και διαρροή προσωπικών πληροφοριών, το Spam και phishing (5,1%), με στόχο την υποκλοπή στοιχείων και η εξύβριση και συκοφαντική δυσφήμιση (3,6%), που επηρεάζουν άμεσα την ψυχολογική ασφάλεια και την ψηφιακή ευημερία των χρηστών.

Πολυεπίπεδη διαχείριση καταγγελιών σε συνεργασία με αρχές και πλατφόρμες

Η διαχείριση των παράνομων αναφορών από τους αναλυτές της SafeLine πραγματοποιήθηκε μέσα από ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές και τις επιγραμμικές πλατφόρμες:

47,4% των παράνομων καταγγελιών διαβιβάστηκε στην Ελληνική Αστυνομία, κυρίως για σοβαρές υποθέσεις και περιστατικά που αφορούν ανηλίκους.

43,8% συνοδεύτηκε από εξατομικευμένη απάντηση και συμβουλευτική υποστήριξη προς τους καταγγέλλοντες.

17,3% προωθήθηκε απευθείας στις διαδικτυακές πλατφόρμες για άμεση αξιολόγηση και αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου.

Η SafeLine.gr αποτελεί έναν αποτελεσματικό μηχανισμό προστασίας των χρηστών και ιδιαίτερα των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Ως επίσημα αναγνωρισμένος Trusted Flagger στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, λειτουργεί ως αξιόπιστος ενδιάμεσος μεταξύ πολιτών, αρχών και επιγραμμικών πλατφορμών, συμβάλλοντας στην ταχύτερη απομάκρυνση παράνομου περιεχομένου και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση σοβαρών ψηφιακών εγκλημάτων.

Mπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την ετήσια αναφορά της Safeline για το έτος 2025 εδώ: https://saferinternet4kids.gr/ethsies-anafores/report-safeline-2025/

Τα στοιχεία του 2025 επιβεβαιώνουν άλλωστε ότι η ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση, συνεργασία και ενημέρωση παραμένει επιτακτική, με στόχο ένα ασφαλέστερο διαδίκτυο για όλους – και πρωτίστως για τα παιδιά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, είναι επίσημος εκπρόσωπος στην Ελλάδα των Πανευρωπαϊκών Οργανισμών INSAFE / INHOPE που χαράσσουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα ασφαλές και ποιοτικό διαδίκτυο και παρέχει ενημέρωση, βοήθεια και υποστήριξη στους μικρούς και μεγάλους χρήστες του διαδικτύου με την ανάπτυξη τριών διακριτών δράσεων:

Μέσω της ιστοσελίδας SaferInternet4Kids.gr μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να αντλήσει υλικό σχετικό με την ασφαλή χρήση του Ίντερνετ και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων με το οποίο μπορεί με τη σειρά του να ενημερώσει διαδραστικά παιδιά και νέους κάθε ηλικίας. Το ενημερωτικό αυτό portal απευθύνεται τόσο σε γονείς και εκπαιδευτικούς όσο και σε εφήβους και παιδιά και περιλαμβάνει κατάλληλο πολυμεσικό υλικό.

Μέσω της συμβουλευτικής γραμμής Βοήθειας Ηelp-line (διαθέσιμη τηλεφωνικά στο 210-6007686 και μέσω του ιστοχώρου www.help-line.gr), εξειδικευμένοι ψυχολόγοι παρέχουν υποστήριξη και συμβουλές για εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με τη υπερβολική ενασχόληση στο διαδίκτυο, τον διαδικτυακό εκφοβισμό, την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο και άλλους προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και των διαδικτυακών παιχνιδιών.

Και μέσω της Ανοιχτής Γραμμής Καταγγελιών για το παράνομο περιεχόμενο του διαδικτύου SafeLine (http://www.safeline.gr), δέχεται καταγγελίες για παιδική κακοποίηση και παράνομη χρήση του διαδικτύου και συνεργάζεται τόσο με την Ελληνική αστυνομία όσο και με την INTERPOL μέσω του Ευρωπαϊκού οργανισμού INHOPE. H SafeLine είναι δηλαδή ένα κομμάτι ενός μεγάλου παζλ, μιας και η καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου του Ίντερνετ είναι υπόθεση παγκόσμιας κλίμακας και δεν περιορίζεται από εθνικά σύνορα»