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Ανησυχία συμβασιούχων σε παιδικούς σταθμούς – Ενημερωτική εκδήλωση στα Χανιά

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
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Διατηρείται η ανησυχία για του εργαζόμενους συμβασιούχους που εργάζονται σε Παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΗΦΗ, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑμΕΑ των Δήμων.

Για αυτό το λόγο “Σύλλογος Εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Ν. Χανίων” πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση το μεσημέρι της Δευτέρας.

Πιο συγκεκριμένα η νομικός κ. Αριέτα Στάθη, σημείωσε πως η ανησυχία στους εργαζόμενους υπάρχει γιατί η χρηματοδότηση υφίσταται μέχρι τον Αύγουστο του 2027 και ότι «ο νέος κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθιερώνει ένα ενιαίο πλαίσιο προσλήψεων των υπαλλήλων σε παιδικούς και εφηβικούς σταθμούς, με την όλη διαδικασία να γίνεται μέσω ΑΣΕΠ».
Η διαδικασία αυτή θα εξαρτηθεί από την διατύπωση της κάθε προκήρυξης πχ. αν θα υπολογιστεί η ειδική εμπειρία, η εντοπιότητα κα. Σύμφωνα με την κ. Στάθη άνθρωποι που εργάζονται 20 χρόνια που εργάζονται με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ενδέχεται να βρεθούν εκτός καθηκόντων τους.
Η κ. Ελένη Μανουσάκη πρώην πρόεδρος στον Παγκρήτιο Σύλλογο Εργαζομένων σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμού παρατήρησε πως «τα νομοσχέδια που ήδη έχουν κατατεθεί δίνουν ένα ορίζοντα που το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων θα είναι μέσα στις θέσεις, Αρκεί να έχουν συνεργάτες τους Δημάρχους, τα Δημοτικά Συμβούλια και τα συμβούλια των εργαζομένων . Αυτό σημαίνει να οριοθετηθούν οι θέσεις που δεν είναι ξεκάθαρες στις εγκύκλιους».
Για το “Σύλλογο Εργαζομένων στου ΟΤΑ” ο νέος πρόεδρος κ. Μανούσος Παρασκάκης επεσήμανε πως « ο σύλλογος στηρίζει όλους τους συμβασιούχους, το 40% των εργαζομένων στους ΟΤΑ είναι συμβασιούχοι. Στους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Πλατανιά από τους 20 εργαζόμενους οι μόνιμοι είναι μόνο

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