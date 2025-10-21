Ανησυχία – προβληµατισµός για τις αλλαγές στη διαχείριση παραλιών

» Η ανάγκη µεταβατικής περιόδου στο επίκεντρο σύσκεψης στο δηµαρχείο Αποκορώνου

Μεταβατική περίοδο για την εφαρµογή του νέου νόµου παραχώρησης αιγιαλού θα ζητήσει ο ∆ήµος Αποκορώνου καθώς η άµεση εφαρµογή του απειλεί µε οικονοµική και κοινωνική κατάρρευση δεκάδες µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.

Σε αυτό κατέληξε χθεσινή συνάντηση στο δηµαρχείο Αποκορώνου ύστερα από πρόσκληση του δηµάρχου Χαράλαµπου Κουκιανάκη, µε αντικείµενο τη θεσµοθέτηση µεταβατικής περιόδου και ειδικής ρύθµισης για τις µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στον αιγιαλό.

Οπως είπε στα «Χανιώτικα νέα» ο κ. Κουκιανάκης, η τελικώς διαµορφωµένη εισήγηση θα τεθεί από τον ίδιο προς έγκριση στο δηµοτικό συµβούλιο στις 29 Οκτωβρίου «όπου θα κληθούν να συµµετέχουν βουλευτές, το Επιµελητήριο Χανίων και όλοι οι θεσµικοί φορείς του τόπου ώστε να διαµορφωθεί ενιαία και τεκµηριωµένη θέση του δήµου που θα σταλεί στα αρµόδια υπουργεία Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, στους βουλευτές και στα κόµµατα».

Ο κ. Κουκιανάκης δήλωσε ότι «ο Αποκόρωνας αποδεικνύει έµπρακτα ότι διεκδικεί λύσεις µε ρεαλισµό, τεκµηρίωση και ανθρωπια. ∆εν ζητά προνόµια, ζητά δικαιοσύνη για τους ανθρώπους του, για τις οικογένειες που αποτελούν τη ψυχή του τόπου και τη ραχοκοκαλιά του τουρισµού µας».

Ο ίδιος ανέφερε ότι «η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε απουσία της µείζονος αντιπολίτευσης και του επικεφαλής της Ανδρέα Κουκλινού, γεγονός που προκάλεσε εύλογη απογοήτευση καθώς το θέµα αφορά άµεσα το µέλλον δεκάδων οικογενειών του τόπου µας, την τοπική οικονοµία και την κοινωνική συνοχή του Αποκόρωνα. Παρόντες ήταν αντιδήµαρχοι, περιφερειακοί σύµβουλοι και δηµοτικοί σύµβουλοι των άλλων παρατάξεων, εκπρόσωποι των επιχειρηµατιών της περιοχής που συµµετείχαν ενεργά στη διαβούλευση καταθέτοντας τεκµηριωµένες απόψεις και προτάσεις».

Στην εισήγησή του ο κ. Κουκιανάκης θα αναφέρει ότι «ο νέος νόµος 5092/2024 για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές αλλάζει ριζικά το πλαίσιο παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας. Εισάγει ηλεκτρονικές διαδικασίες, αυστηρές τεχνικές προϋποθέσεις και σηµαντικές κυρώσεις. Παρά το γεγονός ότι η πρόθεση του νοµοθέτη στοχεύει σε ένα πλαίσιο δίκαιο και θεµιτό, η άµεση εφαρµογή του χωρίς µεταβατική περίοδο απειλεί να οδηγήσει σε οικονοµική και κοινωνική κατάρρευση δεκάδων µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων του Αποκορώνου. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν είναι µεγάλες εταιρείες ούτε ευκαιριακοί εκµεταλλευτές. Είναι άνθρωποι του µόχθου που επί δεκαετίες καθάριζαν, συντηρούσαν και ζωντάνευαν τις παραλίες του τόπου µας, προσφέροντας φιλοξενία, δουλειές και φορολογικά έσοδα. Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του τουριστικού ιστού και της κοινωνικής συνοχής του Αποκορώνου. Η Πολιτεία, που µέχρι σήµερα ενθάρρυνε ή ανέχθηκε τη δραστηριότητά τους, δεν µπορεί τώρα να τους αντιµετωπίζει ως παραβάτες, επιβάλλοντας όρους που στην πράξη αποκλείουν τη συνέχισή τους».

Ο ∆ήµος Αποκορώνου θα εισηγηθεί, συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον κ. Κουκιανάκη, «τη θεσµοθέτηση µεταβατικής περιόδου τουλάχιστον τεσσάρων ετών για την εφαρµογή των νέων διατάξεων που αφορούν τις πλειοψηφικές διαδικασίες και τις τεχνικές προϋποθέσεις παραχώρησης αιγιαλού. Κατά το διάστηµα αυτό, να επιτραπεί η συνέχιση λειτουργίας των υφιστάµενων µικρών επιχειρήσεων, µε ταυτόχρονη υποστήριξή τους για σταδιακή συµµόρφωση, εκπαίδευση και τεχνική προσαρµογή».

Επιπλέον, ο κ. Κουκιανάκης σηµειώνει ότι «ο ∆ήµος Αποκορώνου έχει ξεκινήσει τις µελέτες ανάπλασης των παραλιακών του µετώπων στις Καλύβες, τη Γεωργιούπολη και την Αλµυρίδα. Στο πλαίσιο αυτών των µελετών προβλέπεται η αναπροσαρµογή των κλειστών και ανοικτών χώρων που χρησιµοποιούνται σήµερα (υπάρχουσες κατασκευές) από τα καταστήµατα για τραπεζοκαθίσµατα και την αναψυχή του κοινού, προκειµένου στη συνέχεια να δοθεί η δυνατότητα αδειοδότησής τους».

Παράλληλα, ζητά «ειδική ρύθµιση για τις µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραλίας – µε απλουστευµένες διαδικασίες, κατανοητές και προσαρµοσµένες σε τοπικούς κοινωνικοοικονοµικούς όρους και κατάργηση της υπέρµετρης φορολογικής επιβάρυνσης». Ζητά επίσης «θεσµική συµµετοχή των ∆ήµων στον καθορισµό των όρων χρήσης και των ορίων παραχώρησης, καθώς είναι κεντρική αρµοδιότητα των ∆ήµων να γνωρίζουν τον τόπο, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του καλύτερα από την τοπική αυτοδιοίκηση».

Ο ∆ήµος Αποκορώνου θα αποστείλει το σχετικό ψήφισµα στα αρµόδια Υπουργεία Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, συνοδευόµενο από φάκελο τεκµηρίωσης µε στοιχεία απασχόλησης, φορολογικών εισφορών και κοινωνικών επιπτώσεων. Θα οργανώσει, επίσης, δηµόσια διαβούλευση µε τους επαγγελµατίες παραλίας και θα συγκροτήσει συντονιστική επιτροπή παρακολούθησης.

Ο Αποκόρωνας δεν ζητά χάρη. Ζητά λογική, ισορροπία και δικαιοσύνη. Ζητά η µετάβαση στη νέα εποχή διαχείρισης των παραλιών να γίνει µε σεβασµό στους ανθρώπους που κράτησαν ζωντανό τον τουρισµό µας, όχι µε τη διάλυση της ζωής τους.

Προτείνεται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει το παραπάνω ψήφισµα και να εξουσιοδοτήσει τον ∆ήµαρχο να το υποβάλει στα αρµόδια Υπουργεία, προκειµένου να ξεκινήσει άµεσα θεσµικός διάλογος για µια δίκαιη µετάβαση.

Νωρίτερα χθες, µε ανακοίνωσή της, την ανάγκη άµεσης συνεργασίας και ουσιαστικού διαλόγου για τη διαχείριση των παραλιών του Αποκόρωνα τόνιζε η δηµοτική παράταξη «Αλλάζουµε τον Αποκόρωνα», µε επικεφαλής τον Ανδρέα Κουκλίνο, µε αφορµή τις πρόσφατες ρυθµίσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στις παραλιακές ζώνες.

ΑΠΟΥΣΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

Εν τω µεταξύ, ο ∆ήµος Αποκορώνου ενηµερώνει µε ανακοίνωσή του ότι ο δήµαρχος θα απουσιάζει από τον ∆ήµο από σήµερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου έως και Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025. Τον δήµαρχο κατά την απουσία του θα αναπληρώνει η αντιδήµαρχος κα Μπενάκη Αργυρώ.