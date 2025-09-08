Ανησυχία παραγωγών στον κάμπο των Χανίων – Εντείνεται το φαινόµενο της λειψυδρίας

Ανησυχία για το παρόν, ξεκάθαρος προβληµατισµός για το µέλλον για τους παραγωγούς στον κάµπο των Χανίων καθώς το φαινόµενο της λειψυδρίας εντείνεται.

Κάνοντας µια περιήγηση στην περιοχή και συνοµιλώντας µε παραγωγούς λάβαµε πολλά και διαφορετικά µηνύµατα. Πολλοί τα έχουν µε τον ΟΑΚ για τη διαχείριση που κάνει, άλλοι πάλι παρατηρούν πως θα πρέπει και οι χρήστες του νερού να είναι πιο προσεκτικοί στη χρήση του νερού, µερικοί θυµούνται το φράγµα του Βαλσαµιώτη και ότι παραµένει 11 χρόνια ανενεργό.

Όλοι όµως δηλώνουν ξεκάθαρα προβληµατισµένοι για το τι θα γίνει στο µέλλον, αν συνεχιστούν οι ξηρές χρονιές και αν η διαχείριση περάσει σε φορείς που δεν έχουν σχέση µε τους παραγωγούς και βλέπουν το νερό ως αντικείµενο εκµετάλλευσης.

«Στην καλύτερη περίπτωση, έχουµε νερό για 2 ώρες την ηµέρα τρεις φορές την εβδοµάδα. Πως θα ποτιστούν τα αβοκάντο;» µας λένε παραγωγοί που συναντάµε στο ύψος της Αγιάς.

Ενας εξ αυτών ο παλιός αυτοδιοικητικός ο κ. Χρήστος Θεοδωράκης τονίζει πως όσοι υποστηρίζουν πως δεν υπάρχει νερό «δεν έχουν υπόψιν τους τις υδρογεωλογικές µελέτες που δείχνουν τι πλούτο έχει ο υδροφόρας ορίζοντας της περιοχή! Η µελέτη Χαλβαδάκη, η µελέτη Παυλάκη ορίζουν ξεκάθαρα πως υπάρχει επάρκεια νερού στους υδροφόρους ορίζοντες» .

Ο ίδιος εκτιµά πως η όλη κουβέντα που γίνεται έχει ως στόχο «να αυξηθεί η τιµή του νερού για τους αγρότες. Εµείς στον ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου το έχουµε 0,9 λεπτά και αυτό ενοχλεί κάποιους κυρίους που θέλουν να µας το πάνε 0,30 λεπτά».

Αντίστοιχα ο κ. Λευτέρης Μιχελάκης εκτιµά πως «ο ΟΑΚ θέλει να τελειώσει του ΤΟΕΒ να πάρει το νερό και να αυξήσει την τιµή. Αυτό είναι το βασικό. Πρέπει να προσέχουν και οι παραγωγοί αλλά το πρόβληµα βρίσκεται αλλού».

Άλλος επαγγελµατίας αγρότης που δραστηριοποιείται στην περιοχή του κάµπου δηλώνει πως «ο ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ και χρόνια. Και έρχεται ο ΟΑΚ και υπεραντλεί από τις γεωτρήσεις τον Μυλωνιανών, δίνει το νερό στο παραλιακό µέτωπο και εµείς εδώ που έχουµε περιουσίες δίπλα στα σηµεία από όπου αντλείται το νερό ποτίζουµε µε τις σταγόνες. Γιατί όταν έχεις 150 δέντρα αβοκάντο και µπορείς να ρίξει 20 κυβικά νερό είναι σαν να µην ποτίζεις».

«Εµείς στο Βατόλακο ακούµε τόσα χρόνια για το φράγµα του Βαλσαµιώτη. Θα µπορούσε να δώσει 5.000.000 κυβικά τις δύσκολες περιόδους και εδώ και χρόνια είναι άδειο. ∆εν πρέπει να γίνει κάτι; Τόσα χρόνια ακούµε ότι θα επισκευαστεί αλλά δεν βλέπουµε να γίνεται τίποτα» είναι τα λόγια του κ. Βαγγέλη Παπαδάκη.

«ΘEΛΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΧΕΡΙ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

Παραγωγός, αλλά και µε σπουδές γεωπονικής στην Ελλάδα και στην Ολλανδία, ερευνητής του ΜΑΙΧ ο κ. Γιώργος Πρεκατσάκης µας πηγαίνει σε ένα χωράφι µε µικρά αβοκάντο.

«Είναι νέα δέντρα, τριών ετών, δεν έχουν ριζώσει και αυτά πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη νερού» µας εξηγεί και µας δείχνει αβοκάντο όπου οι καρποί δεν µεγάλωσαν, έµειναν µικροί. Και συνεχίζει: «Φέτος θα την βγάλουµε, του χρόνου όµως αν συνεχιστεί το ίδιο; Και εµείς εδώ είµαστε στον κάµπο, στον πάτο, οι άλλοι παραγωγοί που έχουν περιουσία ψηλά, αυτοί καταστρέφονται.»

Ο ερευνητής είναι ξεκάθαρος στις απόψεις του. «Το master plan της Ολλανδικής εταιρείας για τη Θεσσαλία είναι απαράδεκτο, καταστροφικό και οι ίδιοι έχουν αναλάβει και αυτό της Κρήτης. Τα όσα θέλουν να εφαρµόσουν δεν έχουν καµία πρακτική αξία για την Κρήτη. Και υπάρχει και ένα µεγάλο θέµα, ποια εταιρεία χρηµατοδοτεί τη µελέτη; Είναι αυτή που πάει να βάλει αντλιοταµιευτήρες στο φράγµα στο Αµάρι, γιατί τίποτα δεν γίνεται δωρεάν. Και βέβαια προσπαθούν να δυσφηµίσουν τους ΤΟΕΒ. Οι ΤΟΕΒ µας είναι υγιέστατοι Αλικιανός, Βαρυπετρου και πολλοί άλλοι κάνουν εξαιρετική δουλειά» σηµειώνει.

Μαζί πηγαίνουµε µέχρι τον Αλικιανό, όπου µια σωλήνα άρδευσης έχει σπάσει. Ένα συνεργείο εργάζεται για την αποκατάσταση της ζηµιάς. «Την Κυριακή έσπασε η σωλήνα, άµεσα γίνεται προσπάθεια να διορθωθεί. Αυτό εξασφαλίζει η εγγύτητα. Θα γίνει αύριο ένας φορέας µε έδρα το Ηράκλειο για όλη την Κρήτη και θα επιλαµβάνεται άµεσα όπως γίνεται τώρα ; Ποιος το πιστεύει αυτό ;».

Ανεβαίνουµε µέχρι το φράγµα του Βαλσαµιώτη. Πριν από ενάµιση µήνα είχε 140.000 κυβικά µέσα, τώρα η στάθµη φαίνεται να έχει πέσει ακόµα περισσότερο. Περνάµε και από τη λίµνη της Αγιάς. Και εκεί το νερό δεν έχει επανέλθει έστω σε κάποιο ανεκτό ύψος.

Την ίδια ώρα που οι παραγωγοί αδυνατούν να πάρουν το νερό που έχουν ανάγκη, οι φυσικοί βιότοποι στενάζουν και οι πηγές στερεύουν. Και όλα αυτά στον κάµπο των Χανίων…