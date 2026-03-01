Ανησυχία για τους παίκτες της ομάδας μπάσκετ K18 του Άρη που έχουν εγκλωβιστεί στο Αμπού Ντάμπι

Παίκτες της ομάδας μπάσκετ του Άρη που βρίσκονται στο Αμπού Ντάμπι έχουν εγκλωβιστεί μετά τους βομβαρδισμούς.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η αναμέτρηση των Κ18 του Άρη με τη Μονακό διακόπηκε λόγω βομβαρδισμών στην περιοχή, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των διοργανωτών και των τοπικών αρχών.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, οι υπεύθυνοι ενημερώθηκαν για επίθεση σε αμερικανική βάση περίπου 20 χιλιόμετρα από το γήπεδο. Η αναμέτρηση σταμάτησε προσωρινά, οι ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια και, παρά τη σύντομη επανέναρξη, ο αγώνας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Λίγες ώρες αργότερα, η EuroLeague ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση της διοργάνωσης, κρίνοντας ότι η συνέχιση των αγώνων δεν μπορούσε να διασφαλίσει την ασφάλεια των συμμετεχόντων.