Ανησυχία για την Ψυχική Υγεία από εργαζόμενους στο πρώην Ψυχιατρείο

» Αναφορές και στο επίµαχο ξενοδοχείο στον Σταυρό

Προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της ψυχικής υγείας, επαναφοράς του ασύλου και συνεχή υποβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών µε ευθύνες στο κεντρικό κράτος, βλέπουν οι εργαζόµενοι στο πρώην Ψυχιατρείο Χανίων.

Με αφορµή την πολύκροτη υπόθεση της ενοικίασης ξενοδοχείου -που ανήκει σε κατηγορούµενο για υπόθεση εκβιασµού επιχειρηµατία- για τη στέγαση των δοµών που φιλοξενούν ψυχικά πάσχοντες και τις σχετικές αναφορές του διοικητή του Νοσοκοµείου Χανίων σε συνέντευξή του την περασµένη Παρασκευή, η κα Ελένη Τάκη πρόεδρος του συλλόγου εργαζοµένων στο πρώην Ψυχιατρείο Χανίων µίλησε χθες στους δηµοσιογράφους.

Ενηµέρωσε µάλιστα πως η στάση του πρώην προέδρου του σωµατείου, που δεν τήρησε τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των εργαζοµένων που είχε ταχθεί απέναντι στα σχέδια για την εγκατάσταση σε ξενοδοχείο στον Σταυρό, ήταν η αιτία της προκήρυξης εκλογών στο σωµατείο και της αλλαγής της διοίκησης.

Ειδικότερα:

• Ανέφερε η κ. Τάκη πως τον περασµένο Μάιο κλήθηκε το προσωπικό του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και των δοµών για να ενηµερωθεί από τον διοικητή κ. Μπέα ότι « το κτιριακό λύνεται γιατί έχουν βρει ένα ξενοδοχείο στον Σταυρό Ακρωτηρίου .Ειπώθηκε ότι είναι κάτι που θα συµβεί δηλαδή δεν υπήρξε συζήτηση για διαβούλευση ,αν υπάρχουν ερωτηµατικά, αν θα πάµε -δεν θα πάµε. Ακολούθησε µία γενική συνέλευση των εργαζοµένων όπου πήραµε την απόφαση ότι δεν θέλουµε να πάµε στο Σταυρό Ακρωτηρίου αναπτύσσοντας κριτήρια επιστηµονικά και θεραπευτικά.»

• Η µη τήρηση της απόφαση της συνέλευσης από τον τότε πρόεδρο είχε ως αποτέλεσµα να παραιτηθεί το ∆.Σ. και να προκηρυχθούν εκλογές, µε το νέο ∆.Σ. να ξεκινάει µία σειρά συναντήσεων για τα θέµατα των δοµών. « Στις 14 Ιουλίου είχαµε συνάντηση µε τον κ. Μπέα που κράτησε δυόµιση ώρες. Μάλιστα επειδή είναι ένας άνθρωπος που θέλει να είναι από ότι φαίνεται διαφανής και έχει µια ευχέρεια στην επικοινωνία και στο δηµόσιο διάλογο µας είπε ότι αν θέλουµε , µπορούµε και να καταγράψουµε τη συζήτησή µας και πράγµατι έχει καταγραφεί αυτή η συζήτηση. Ο κ. Μπέας µας ενηµέρωσε πως διατίθεται να κάνει ένα δηµόσιο διαγωνισµό και έχουµε µια άλλη αφήγηση του πως γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο (τον επιχειρηµατία µε το ξενοδοχείο στο Σταυρό) ότι γνωρίζονταν από παιδιά .Μας ενηµέρωσε πως έχει πάει η τεχνική υπηρεσία στο Σταυρό ότι έχει βρει εντάξει τα κτήρια και µας είπε λοιπόν ότι εκείνος θα προκηρύξει νέο διεθνή διαγωνισµό. Ρωτήσαµε αν ο ιδιοκτήτης είναι το όνοµα που γνωρίζεται και εσείς (οι δηµοσιογράφοι) και απάντησε καταφατικά και τον ρωτήσαµε αν θα συµµετέχει στο νέο διαγωνισµό . Είπε ότι αν το επιθυµεί ο ιδιοκτήτης µπορεί να καταθέσει πρόταση για το διαγωνισµό. Στη συνάντηση αυτή δεν µίλησε για νοµικά κωλύµατα» ανέφερε η κ. Τάκη.

• «Μια µετεγκατάσταση στον Σταυρό ή σε οποιοδήποτε τύπου τέτοια κτιριακή υποδοµή είναι για µας άσυλο» υπογράµµισε η κ. Τάκη, συµπληρώνοντας πως ο διοικητής του Νοσοκοµείου Χανίων στη συνέντευξη της Παρασκευής µίλησε για ανάγκη αλλαγής της νοµοθεσίας που διέπει τις κτηριακές υποδοµές. «Είπε ότι αυτό θα αλλάξει και θορυβηθήκαµε ότι θα πάνε ψυχικά πάσχοντες σε άλλους νοµούς, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυµνο» σηµείωσε και στη συνέχεια συµπλήρωσε πως «µας ενδιαφέρει να µην ξαναστηθεί το άσυλο».

• Για τους εργαζόµενους είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια ιδιωτικοποίηση της ψυχικής υγείας. «∆ιακρίνουµε την ιδιωτικοποίηση. Τι έκανε όλα αυτά τα χρόνια η διοίκηση;» αναρωτήθηκε η πρόεδρος του σωµατείου, προσθέτοντας πως οι κυβερνήσεις και όλες οι διοικήσεις των Νοσοκοµείων και η σηµερινή «γνώριζε πάρα πολύ καλά τι συµβαίνει στα Χανιά µε την κατοικία! Ότι έχουµε µία υπερτουριστικοποίηση. ∆εν µπορεί να µην το γνώριζαν… Εµείς από τη θέση µας , πάγια και σταθερά αυτό που λέµε είναι ότι ο ρόλος ο δικός µας είναι επιστηµονικός δεν µπορούµε ,ούτε θέλουµε, ούτε είναι στη δικαιοδοσία µας να αντικαταστήσουµε καµία διοίκηση και να βρούµε εµείς κτήρια».

• Στη συνέχεια ο κ. Τάκη ενηµέρωσε πως σε αντίθεση µε τα όσα υποστήριξε ο αρµόδιος υφυπουργός µετά τη ∆ΕΘ η ψυχιατρική µεταρρύθµιση στη χώρα δεν πηγαίνει καλά καθώς «όλη η Ελλάδα βοά από την υποστελέχωση και την υποχρηµατόδοτηση.» ∆ήλωσε πως για την κατάσταση έχουν ενηµερωθεί όλοι οι βουλευτές των Χανίων και ο πρόεδρος της Βουλής κ. Ν. Κακλαµάνης που ως Υπουργός Υγείας είχε πρωτοστατήσει στο κλείσιµοτων ψυχιατρείων.

• «Έχουµε τροµερό πρόβληµα υποστελέχωσης. Οι δοµές υποφέρουν αυτή τη στιγµή! Το προσωπικό έχει γονατίσει. Στο επιστηµονικό συµβούλιο της Τετάρτης υπάρχει εισήγηση να φύγουν για κάποιο διάστηµα 3 νοσηλευτές – κατά προτίµηση άνδρες- είτε από το Γενικό Νοσοκοµείο είτε από τις δοµές ,για να πάνε στην Ψυχιατρική κλινική του Νοσοκοµείου που δεν υπάρχει προσωπικό. Είµαστε σαν µια τράπουλα που κάθε µέρα µας µοιράζουν ! Από όπου φεύγουν κάποιοι µένουν τα κενά. Θα µιλήσουµε για αυτό το πράγµα; Να µας απαντήσουν επιτέλους είναι άνθρωποι διορισµένοι που δέχθηκαν αυτές τις θέσεις… Πριν 20 χρόνια ξεκινήσαµε µε 16 δοµές, τώρα έχουµε 9 δοµές. Υπάρχουν άνθρωποι που περιµένουν να µπουν στου ξενώνες πάρα πολύ καιρό. ∆εν έχουµε παιδοψυχίατρο, έχουµε τρεις ψυχιάτρους ο ένας επικουρικός, οι µόνες προσλήψεις είναι ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και του ΟΑΕ∆ . Μόνιµοι υπάλληλοι δεν υπάρχουν, είναι λίγοι ,οι συνταξιοδοτήσεις είναι πάρα πολλές! Το προσωπικό είναι πάρα πολύ λίγο , δεν αντέχουµε άλλο πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσµος.»

Σε ερώτηση των “Χ.ν.” ότι στα αυτιά ενός απλού πολίτη ακούγεται λογικό οι ψυχικά πάσχοντες να διαχυθούν σε όλο το νησί και να µην είναι µόνο στα Χανιά η κ. Τάκη απάντησε πως «την τοµεοποίηση φυσικά και τη θέλουµε, αλλά τοµεοποίηση δεν σηµαίνει να πάρω 20 άτοµα από τα Χανιά και να τους µοιράσω. Ας δηµιουργήσουν κοινοτικές δοµές, δίκτυα, κινητές µονάδες σε κάθε νοµό. ∆εν πρόκειται για αντικείµενα αλλά για ανθρώπους, τους οποίους κανείς δεν έχει ρωτήσει τι θέλουν αυτοί».