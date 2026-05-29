menu
27.4 C
Chania
Παρασκευή, 29 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑγροτικά
Τοπικά

Ανησυχία για τη δακοκτονία για άλλη μια χρονιά

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

■ Καθυστερεί η προµήθεια φυτοφαρµάκων

 

Σε “τεντωµένο σκοινί” θα κινηθεί για άλλο ένα καλοκαίρι η δακοκτονία στον νοµό Χανίων καθώς η καθυστέρηση στην προµήθεια των φυτοφαρµάκων στον διαγωνισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη και φέτος.

Αυτή τη στιγµή στις αποθήκες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων υπάρχουν φάρµακα από πέρυσι που καλύπτουν µόνο δύο ψεκασµούς µέχρι τα τέλη Ιουλίου! Από εκεί και πέρα ο διαγωνισµός που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο για την προµήθεια των φυτοφαρµάκων που θα σταλούν στα Χανιά αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέµβριο, αφήνοντας ένα διάστηµα δύο µηνών.
Ήδη η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης αναζητεί λύσεις προκειµένου να βρεθούν φυτοφάρµακα έστω από άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας και να σταλούν στα Χανιά ώστε να καλυφθεί το χρονικό διάστηµα από τα τέλη Ιουλίου µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης δεν φαίνεται ότι θα επιχειρήσει    να αγοράσει µε δικούς της πόρους σκευάσµατα µετά τη περυσινή απόρριψη της συγκεκριµένης δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ανώτατο Οικονοµικό δικαστήριο).
Όπως    ανέφερε στα «Χανιώτικα νέα» η    Επόπτρια δακοκτονίας και προϊσταµένη στο τµήµα φυτουγειονοµικού ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων κ. Ελένη Μαλανδράκη ο διαγωνισµός του Υπουργείου για την προµήθεια σκευασµάτων    δηµοσιεύτηκε στις 9 Απρίλη    και η εκτίµηση είναι πως δεν θα ολοκληρωθεί η αγορά τους πριν τον Σεπτέµβριο καθώς αυτοί είναι οι χρόνοι που απαιτούνται συνήθως. Το θετικό είναι πως ο διαγωνισµός αυτός θα αφορά 2+1 έτη, έτσι δεν θα προκληθούν ανάλογα προβλήµατα το 2027 και το 2028, ωστόσο το ζήτηµα είναι τι θα γίνει το 2026:
«Εµείς µε τα φάρµακα που έχουµε    αυτή τη στιγµή – σε µια φυσιολογική χρονιά για το δάκο – αρκούν    για να ψεκάσουµε µέχρι τα τέλη Ιουλίου ,    όταν και τελειώνει ο δεύτερος ψεκασµός. Ο πρώτος ψεκασµός    συνήθως ξεκινάει στις 15 µε 20 Ιουνίου ο δεύτερος γίνεται πάντα µε βάση τα στοιχεία που πιστεύουµε ότι θα έχουµε από τις παγίδες γίνεται συνήθως στις 10 Ιουλίου. Αν    οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και έχουµε υψηλές θερµοκρασίες και επειδή πάντα τον Αύγουστο µειώνονται οι πληθυσµοί του δάκου, ίσως τα πράγµατα να πάνε καλά. Εµείς πάντως ως Περιφέρεια θα κάνουµε κάθε προσπάθεια ώστε να γίνουν όπως πρέπει οι ψεκασµοί. Θα αναζητήσουµε        σκευάσµατα      από άλλες περιοχές, από άλλες Περιφερειακές Ενότητες δεν θα το αφήσουµε το θέµα, ίσως και το Υπουργείο να επισπεύσει το διαγωνισµό» εξηγεί η επόπτρια δακοκτονίας.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Σε ότι έχει να κάνει µε τους εργολάβους που υλοποιούν τη δακοκτονία και την πρόσληψη του προσωπικού η κατάσταση µέχρι στιγµής έχει ως εξής:
• ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ- ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΕΣ:    Αναφορικά µε τους    εργολάβους που αναλαµβάνουν το έργο του ψεκασµού ο διαγωνισµός γίνεται από κεντρικά της Περιφέρειας Κρήτης και αυτή τη στιγµή βρίσκεται στο στάδιο της κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Εκτιµάτε πως δεν θα αλλάξει κάτι καθώς οι ενδιαφερόµενοι είναι οι ίδιοι και συγκεκριµένα ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Γραµβούσας, η Αναπτυξιακή του ∆. Αποκορώνου, η Κοινωφελής Επιχείριση του ∆ήµου Πλατανιά, δύο συνεταιρισµοί για το ∆ήµο Καντάνου- Σελίνου και ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Σφακίων για τα Σφακιά.
• ΓΕΩΠΟΝΟΙ: Βρισκόµαστε στη διαδικασία κατάθεσης των εγγράφων από τους υποψήφιους και η πρόσληψη τους αναµένεται να γίνει µετά τις 15 Ιουνίου καθώς απαιτούνται µια σειρά από γραφειοκρατικές εργασίες
Ο αριθµός των δάκων αυτή τη στιγµή σε ότι αφορά τον πρώτο ψεκασµό παρακολουθείται από το Ινστιτούτο Ελιάς µε δικές του δακοπαγίδες.

Ενηµερωτική εκδήλωση στις 5 Ιουνίου

Ανοιχτή ενηµερωτική εκδήλωση για τον δάκο και τη δακοκτονία διοργανώνει η Ακαδηµία Ελιάς Terra Creta την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 5 το απόγευµα, στο Πολυκέντρο Βουκολιών.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν θέµατα που αφορούν τη φυσιολογία και την αντιµετώπιση του δάκου, η καινοτόµος δακοπαγίδα GaiaTrap, καθώς και στοιχεία για την οργανοληπτική ανάλυση ελαιολάδων

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum