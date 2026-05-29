Ανησυχία για τη δακοκτονία για άλλη μια χρονιά

■ Καθυστερεί η προµήθεια φυτοφαρµάκων

Σε “τεντωµένο σκοινί” θα κινηθεί για άλλο ένα καλοκαίρι η δακοκτονία στον νοµό Χανίων καθώς η καθυστέρηση στην προµήθεια των φυτοφαρµάκων στον διαγωνισµό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να θεωρείται δεδοµένη και φέτος.

Αυτή τη στιγµή στις αποθήκες της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων υπάρχουν φάρµακα από πέρυσι που καλύπτουν µόνο δύο ψεκασµούς µέχρι τα τέλη Ιουλίου! Από εκεί και πέρα ο διαγωνισµός που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο για την προµήθεια των φυτοφαρµάκων που θα σταλούν στα Χανιά αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέµβριο, αφήνοντας ένα διάστηµα δύο µηνών.

Ήδη η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης αναζητεί λύσεις προκειµένου να βρεθούν φυτοφάρµακα έστω από άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας και να σταλούν στα Χανιά ώστε να καλυφθεί το χρονικό διάστηµα από τα τέλη Ιουλίου µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης δεν φαίνεται ότι θα επιχειρήσει να αγοράσει µε δικούς της πόρους σκευάσµατα µετά τη περυσινή απόρριψη της συγκεκριµένης δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ανώτατο Οικονοµικό δικαστήριο).

Όπως ανέφερε στα «Χανιώτικα νέα» η Επόπτρια δακοκτονίας και προϊσταµένη στο τµήµα φυτουγειονοµικού ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Π.Ε. Χανίων κ. Ελένη Μαλανδράκη ο διαγωνισµός του Υπουργείου για την προµήθεια σκευασµάτων δηµοσιεύτηκε στις 9 Απρίλη και η εκτίµηση είναι πως δεν θα ολοκληρωθεί η αγορά τους πριν τον Σεπτέµβριο καθώς αυτοί είναι οι χρόνοι που απαιτούνται συνήθως. Το θετικό είναι πως ο διαγωνισµός αυτός θα αφορά 2+1 έτη, έτσι δεν θα προκληθούν ανάλογα προβλήµατα το 2027 και το 2028, ωστόσο το ζήτηµα είναι τι θα γίνει το 2026:

«Εµείς µε τα φάρµακα που έχουµε αυτή τη στιγµή – σε µια φυσιολογική χρονιά για το δάκο – αρκούν για να ψεκάσουµε µέχρι τα τέλη Ιουλίου , όταν και τελειώνει ο δεύτερος ψεκασµός. Ο πρώτος ψεκασµός συνήθως ξεκινάει στις 15 µε 20 Ιουνίου ο δεύτερος γίνεται πάντα µε βάση τα στοιχεία που πιστεύουµε ότι θα έχουµε από τις παγίδες γίνεται συνήθως στις 10 Ιουλίου. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές και έχουµε υψηλές θερµοκρασίες και επειδή πάντα τον Αύγουστο µειώνονται οι πληθυσµοί του δάκου, ίσως τα πράγµατα να πάνε καλά. Εµείς πάντως ως Περιφέρεια θα κάνουµε κάθε προσπάθεια ώστε να γίνουν όπως πρέπει οι ψεκασµοί. Θα αναζητήσουµε σκευάσµατα από άλλες περιοχές, από άλλες Περιφερειακές Ενότητες δεν θα το αφήσουµε το θέµα, ίσως και το Υπουργείο να επισπεύσει το διαγωνισµό» εξηγεί η επόπτρια δακοκτονίας.

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σε ότι έχει να κάνει µε τους εργολάβους που υλοποιούν τη δακοκτονία και την πρόσληψη του προσωπικού η κατάσταση µέχρι στιγµής έχει ως εξής:

• ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ- ΠΑΓΙ∆ΟΘΕΤΕΣ: Αναφορικά µε τους εργολάβους που αναλαµβάνουν το έργο του ψεκασµού ο διαγωνισµός γίνεται από κεντρικά της Περιφέρειας Κρήτης και αυτή τη στιγµή βρίσκεται στο στάδιο της κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Εκτιµάτε πως δεν θα αλλάξει κάτι καθώς οι ενδιαφερόµενοι είναι οι ίδιοι και συγκεκριµένα ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Γραµβούσας, η Αναπτυξιακή του ∆. Αποκορώνου, η Κοινωφελής Επιχείριση του ∆ήµου Πλατανιά, δύο συνεταιρισµοί για το ∆ήµο Καντάνου- Σελίνου και ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Σφακίων για τα Σφακιά.

• ΓΕΩΠΟΝΟΙ: Βρισκόµαστε στη διαδικασία κατάθεσης των εγγράφων από τους υποψήφιους και η πρόσληψη τους αναµένεται να γίνει µετά τις 15 Ιουνίου καθώς απαιτούνται µια σειρά από γραφειοκρατικές εργασίες

Ο αριθµός των δάκων αυτή τη στιγµή σε ότι αφορά τον πρώτο ψεκασµό παρακολουθείται από το Ινστιτούτο Ελιάς µε δικές του δακοπαγίδες.

Ενηµερωτική εκδήλωση στις 5 Ιουνίου

Ανοιχτή ενηµερωτική εκδήλωση για τον δάκο και τη δακοκτονία διοργανώνει η Ακαδηµία Ελιάς Terra Creta την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στις 5 το απόγευµα, στο Πολυκέντρο Βουκολιών.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν θέµατα που αφορούν τη φυσιολογία και την αντιµετώπιση του δάκου, η καινοτόµος δακοπαγίδα GaiaTrap, καθώς και στοιχεία για την οργανοληπτική ανάλυση ελαιολάδων