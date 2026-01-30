Ανησυχία για τα νερά

«Οι βροχές των τελευταίων ηµερών βελτίωσαν λίγο την εικόνα των πηγών, φάνηκε λίγο παραπάνω νερό στον Κερίτη (φωτ.) αλλά η ανησυχία για το καλοκαίρι… παραµένει!» µας έλεγε κάτοικος και καλλιεργητής στον κάµπο των Χανίων. Και βέβαια οι ανησυχίες του µόνο υπερβολικές δεν είναι αφού οι µέχρι τώρα χιονοπτώσεις (που πραγµατικά ανανεώνουν τα υδάτινα αποθέµατα) είναι λιγοστές, µια σειρά γεωτρήσεις που έχουν γίνει σε διάφορα σηµεία του Νοµού από πέρυσι δεν έχουν δώσει θετικά αποτελέσµατα, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει µε τα µεγάλα υδραυλικά έργα (φράγµατα, λιµνοδεξαµενές κ.α.), η κατάσταση είναι γνωστή και καθόλου ενθαρρυντική εδώ και χρόνια…