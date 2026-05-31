Aνήλικοι ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 20χρονη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/5) μία 20χρονη στο κέντρο της Αθήνας, όταν έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας από συμμορία τεσσάρων ανηλίκων στο Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το ertnews, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 04:00 το πρωί, όταν οι τέσσερις ανήλικοι δράστες –δύο κορίτσια και δύο αγόρια ηλικίας από 14 έως 16 ετών– προσέγγισαν τη νεαρή γυναίκα ενώ περπατούσε.

Οι ανήλικοι φέρονται να της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τη στο πρόσωπο και την κοιλιά. Αφού την ακινητοποίησαν με τη βία, άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν λίγο αργότερα να εντοπίσουν τους τέσσερις ανήλικους σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης και να τους συλλάβουν.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα των Αρχών, οι τέσσερις συλληφθέντες δεν ήταν άγνωστοι στις αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωποι με τον νόμο πριν από λίγους μήνες για υπόθεση ληστείας.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

