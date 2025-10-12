menu
Ανέτοιμοι αλλά «διψασμένοι», Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το ντέρμπι «αιωνίων», Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στις 19:00, την Κυριακή (12/10), αποτελεί την πρώτη «συνάντηση» των δύο κορυφαίων ελληνικών ομάδων και δύο που ανήκουν στο top-4 του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τη νέα σεζόν. Καθώς, ο Παναθηναϊκός δεν μετείχε στο Super Cup στη Ρόδο λόγω του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, ο Ολυμπιακός κατέκτησε εύκολα τον πρώτο τίτλο της σεζόν και τώρα, σε μία περίοδο που καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει προλάβει να… φορμαριστεί, παίρνουν θέση στο τζάμπολ με στόχο το αήττητο -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- σε ολόκληρο τον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση λόγω έδρας, αφού το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο από τους φιλάθλους των «ερυθρόλευκων». Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, όμως αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, με πιο πρόσφατο αυτόν του Τόμας Ουόκαπ. Ο βασικός γκαρντ της ομάδας του Πειραιά παρουσίασε αιμάτωμα στον γλουτιαίο μηρό την Πέμπτη (9/10) και θα μείνει στα «πιτς» για διάστημα 20 ημερών. Εκτός είναι οι τραυματίες Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς επίσης. Ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος αντιμετώπισε τραυματισμό στην ποδοκνημική έμεινε εκτός στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της Euroleague, αλλά το πιο πιθανό είναι να σφίξει τα δόντια και να παίξει απέναντι στους «πράσινους». Ταλαιπωρημένος, μετά από τροφική δηλητηρίαση είναι ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ/σέντερ των Πειραιωτών, Ντόντα Χολ, κι ενώ εκτός για όλη τη σεζόν βρίσκεται ο Μουσταφά Φαλ.

Ο Παναθηναϊκός, αφού πέρασε νικηφόρα από τη Βιτόρια, μετά από… θρίλερ (84-86) με την Μπασκόνια και έκανε το 2-1 στην 3η αγωνιστική της Euroleague, αναζητά μια μεγάλη εμφάνιση, μέσα στην πιο ισχυρή έδρα του ελληνικού μπάσκετ, μετά από τη δική του. Οι «πράσινοι» κάνουν υπομονή όσον αφορά στην αγωνιστική επιστροφή του Γάλλου σέντερ τους Ματίας Λεσόρ. Όπως όλα δείχνουν, ο Εργκίν Αταμάν, θ’ αφήσει εκτός εξάδας ξένων τον Ομέρ Γιουρτσεβέν από ψηλούς και τον Μάριους Γκριγκόνις από την περιφέρεια, για τη «μητέρα των μαχών» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το θετικό για τον Παναθηναϊκό είναι πως παρά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε ο Τσεντί Οσμάν από το Ευρωμπάσκετ, έχει επιστρέψει δυναμικά, σημειώνοντας μάλιστα 20 πόντους απέναντι στην Μπασκόνια, ενώ μάζεψε 8 ριμπάουντ και είχε 2 ασίστ. Ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 30 πόντους, πέτυχε και το νικητήριο καλάθι στη Βιτόρια, μαζεύοντας και 7 ριμπάουντ, ενώ double double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ σημείωσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός είναι ανέτοιμοι και όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοια ντέρμπι, τη νίκη παίρνει η ομάδα που θα είναι απόλυτα συγκεντρωμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και θα κάνει τα λιγότερα λάθη.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League:

Άρης-Κολοσσός Ρόδου 65-73

Προμηθέας Πατρών-Μαρούσι 93-88

ΠΑΟΚ-Ηρακλής 84-82

 

Κυριακή, 12 Οκτωβρίου

ΑΕΚ-Πανιώνιος 13:00

Περιστέρι-Μύκονος 16:00

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 19:00

 

Ρεπό: Καρδίτσα

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Β. ΑΓ. Ν-Η ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΝΤΟΙ

Κολοσσός Ρ. 3 2 1-1 0-1 1-0 158-152

Προμηθέας Π. 3 2 1-1 1-0 0-1 172-178

ΠΑΟΚ 3 2 1-1 1-0 0-1 167-175

Ηρακλής 3 2 1-1 1-0 0-1 172-163

Ολυμπιακός 2 1 1-0 0-0 1-0 100-81

Παναθηναϊκός 2 1 1-0 1-0 0-0 93-83

ΑΕΚ 2 1 1-0 0-0 1-0 87-85

Καρδίτσα 2 1 1-0 1-0 0-0 91-77

Περιστέρι 2 1 1-0 0-0 1-0 87-61

Άρης 2 2 0-2 0-1 0-1 142-164

Mαρούσι 2 2 0-2 0-1 0-1 169-193

Πανιώνιος 1 1 0-1 0-1 0-0 61-87

Μύκονος 0 0 0-0 0-0 0-0 0-0

