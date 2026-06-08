Ανεργία 11,9% στην Κρήτη

» Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει 33.000 ανέργους και 244.700 εργαζοµένους στο νησί

Στο 11,9% διαµορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Κρήτη κατά το πρώτο τρίµηνο του 2026, καταγράφοντας µια εικόνα που βρίσκεται ελαφρώς υψηλότερα από τον εθνικό µέσο όρο, σύµφωνα µε τα νέα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Το εργατικό δυναµικό στο νησί παραµένει ιδιαίτερα ενεργό, µε το ποσοστό συµµετοχής στο εργατικό δυναµικό να φτάνει το 54,3%.

Αναλύοντας τα δεδοµένα της Κρήτης, οι απασχολούµενοι ανέρχονται σε 244.700 άτοµα, ενώ οι άνεργοι υπολογίζονται σε 33.000 άτοµα. Παράλληλα, ο πληθυσµός του νησιού που βρίσκεται εκτός του εργατικού δυναµικού (άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανέρχεται σε 234.100 άτοµα.

H EIKONA ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

Σε επίπεδο επικράτειας, το πρώτο τρίµηνο του 2026 το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε στο 10,6%, σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο (∆’ 2025) που ήταν στο 8,3%, αλλά και οριακή άνοδο σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2025 (10,4%).

Πιο συγκεκριµένα, ο αριθµός των ανέργων έφτασε τα 508.401 άτοµα, παρουσιάζοντας κατακόρυφη αύξηση κατά 28,7% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο, γεγονός που συνδέεται άµεσα µε τη λήξη εποχικών συµβάσεων. Οι απασχολούµενοι ανήλθαν σε 4.272.151 άτοµα, µειωµένοι κατά 1,8% σε σχέση µε τα τέλη του 2025, αλλά αυξηµένοι κατά 1,3% συγκριτικά µε πέρυσι. Τα άτοµα εκτός εργατικού δυναµικού (συνολικά) διαµορφώθηκαν στα 4.211.638.

ΠΟΙΟΥΣ ΠΛΗΤΤΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ

Τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας αναδεικνύουν βαθιές ανισότητες. Οι γυναίκες συνεχίζουν να πλήττονται δυσανάλογα, µε το ποσοστό ανεργίας τους να σκαρφαλώνει στο 13,9%, έναντι 7,9% των ανδρών. Ανησυχητικό παραµένει το χάσµα στις νεαρές ηλικίες, καθώς στους νέους 15-19 ετών η ανεργία εκτοξεύεται στο 35,0%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι µεγαλύτερες πιέσεις εντοπίζονται στις τουριστικές περιφέρειες κατά τους χειµερινούς µήνες. Το Νότιο Αιγαίο καταγράφει το ιλιγγιώδες 29,9% και ακολουθούν τα Ιόνια Νησιά µε 23,6%, ενώ στον αντίποδα, τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στη Στερεά Ελλάδα (6,4%) και στο Βόρειο Αιγαίο (6,0%). Όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (20,8%) παρατηρούνται σε όσους έχουν ολοκληρώσει µόνο λίγες τάξεις του δηµοτικού.

Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ

Η έρευνα αναδεικνύει και το δοµικό πρόβληµα της αγοράς εργασίας: σχεδόν οι µισοί άνεργοι (49,0%) είναι µακροχρόνια άνεργοι, αναζητώντας δουλειά για περισσότερο από ένα χρόνο. Επιπρόσθετα, το 18,6% δεν έχει εργαστεί ποτέ στο παρελθόν (νέοι άνεργοι). Ο κυριότερος λόγος που οι περισσότεροι βρέθηκαν εκτός αγοράς εργασίας (41,3%) είναι επειδή η εργασία τους ήταν περιορισµένης διάρκειας και τελείωσε.

Τέλος, από τα στοιχεία προκύπτει µια ενδιαφέρουσα εικόνα για τη σχέση των ανέργων µε τη ∆ΥΠΑ (πρώην ΟΑΕ∆): Αν και η πλειοψηφία είναι εγγεγραµµένη, µόνο το 23,0% λαµβάνει κάποιο επίδοµα ή βοήθηµα, το 59,4% είναι εγγεγραµµένο χωρίς να λαµβάνει οικονοµική στήριξη, ενώ το 16,8% επιλέγει να µην εγγραφεί καν στα µητρώα. Συνολικά, ένα συντριπτικό 93,3% όσων βρίσκονται εκτός εργατικού δυναµικού δηλώνει ότι δεν επιθυµεί να εργαστεί .

Πόσο δουλεύουν οι Έλληνες;

Το 71,9% των εργαζοµένων είναι µισθωτοί, ενώ ένα σηµαντικό 18,0% είναι αυτοαπασχολούµενοι χωρίς προσωπικό. Σε επίπεδο ωραρίου, οι Έλληνες φαίνεται να εργάζονται εξαντλητικά: το 52,2% δηλώνει ότι εργάζεται 40-47 ώρες την εβδοµάδα, ενώ ένα αξιοσηµείωτο 14,9% εργάζεται 48 ή και περισσότερες ώρες.

Η µερική απασχόληση βρίσκεται στο 5,2%, ενώ η προσωρινή εργασία αφορά το 7,3% των µισθωτών. Όσον αφορά τα επαγγέλµατα µε τη µεγαλύτερη ζήτηση, οι «Επαγγελµατίες» (23,3%) και οι «Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές» (21,9%) συγκεντρώνουν τη µερίδα του λέοντος. Στον αντίποδα, µεγάλη πτώση (-9,9%) σε σχέση µε πέρυσι σηµειώθηκε στους απασχολούµενους στον πρωτογενή τοµέα (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς).