menu
22.3 C
Chania
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Ανεκτίµητος θησαυρός το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο

Γιάννης Αποστολάκης
Γιάννης Αποστολάκης
0
Είµαστε υπερήφανοι ότι παράγουµε το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσµο και τρώµε το καλύτερο που παράγεται στην Ελλάδα. Είναι όντως έτσι ή απλά ισχυριζόµαστε κάτι για το οποίο γνωρίζουµε ελάχιστα και θεωρούµε δεδοµένο ότι µόνο εµείς γνωρίζουµε;

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο είναι η ανώτερη ποιοτικά κατηγορία ελαιολάδου. Για να χαρακτηριστεί έτσι το ελαιόλαδο, πρέπει να πληροί πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότητας καθώς είναι ο φυσικός χυµός του καρπού της ελιάς ο οποίος παράγεται µε µηχανικές µεθόδους σε θερµοκρασία κάτω των 27-28 βαθµών και πρέπει να είναι κάτω από 0,8 βαθµούς σε οξύτητα.
Πώς µπορούµε να αναγνωρίσουµε το ποιοτικό ελαιόλαδο;
Να µην έχει κανένα γευστικό ελάττωµα όπως µυρωδιές λαδιού από καντήλι, µούχλας ή ξυδιασµένου.
Τα γευστικά ελαττώµατα του ελαιολάδου δηµιουργούνται από ένα µη υγιές καρπό ή κακές πρακτικές κατά τη συγκοµιδή και κατά τη µεταφορά του στο ελαιουργείο. Επιπλέον, εξαιτίας του χρόνου παραµονής του στο ελαιουργείο (3, 4, 5 ηµέρες σε πλαστικά τσουβάλια)· µέχρι την ελαιοποίηση είναι εκτεθειµένος σε καιρικές συνθήκες (π.χ. ζέστη, κρύο, βροχές).

Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πώς πρέπει να είναι;
Ένα ποιοτικό ελαιόλαδο πρέπει να µυρίζει φρέσκα φρούτα, λαχανικά, βότανα, φρέσκους καρπούς και µπαχαρικά, αρώµατα όπως ντοµάτας, φρέσκου κοµµένου χορταριού, αγκινάρας, µπανάνας, µήλων αµυγδάλων ή φύλλων ντοµάτας. Τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά ενός εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου που έχει µια αρµονική σχέση µεταξύ του καρπού που είναι υγιής, και του ελαιουργείου, ώστε να αναδειχτεί το αρωµατικό του προφίλ.
Τα αρώµατα του ελαιολάδου που αντιλαµβανόµαστε από τη µύτη και το στόµα τα ονοµάζουµε φρουτώδη! Είναι µια από τις τρεις θετικές ιδιότητες του ελαιολάδου Ο δε βαθµός ωρίµανσης του καρπού -αν είναι υπερώριµος, άγουρος ή στο ενδιάµεσο- καθορίζει το επίπεδο των αρωµάτων. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν είναι οι κλιµατολογικές συνθήκες, το µικρόκλιµα της περιοχής και η σύνθεση του εδάφους.
Το πικρό και το πικάντικο ελαιόλαδο το αντιλαµβανόµαστε έντονα όταν η συγκοµιδή έχει πραγµατοποιηθεί πρώιµα. Το πικάντικο γίνεται αντιληπτό σαν κάψιµο ψηλά στο λαιµό και καµία φορά µας προκαλεί βήξιµο και δάκρυα στα µάτια. Πολλοί καταναλωτές νοµίζουν ότι το κάψιµο στο λαιµό είναι αίτια της υψηλής οξύτητας του ελαιόλαδου. Το υψηλά πικρό και πικάντικο ελαιόλαδο είναι ένδειξη ότι περιέχει πληθώρα αντιοξειδωτικών, φαινολών, πολύτιµων σηµαντικών στοιχείων για την άµυνα του οργανισµού µας απέναντι σε διάφορες ασθένειες.
Για να χαρακτηριστεί ένα ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο πρέπει η οξύτητά του να είναι κάτω από 0,8 αλλά δεν αρκεί µόνο η µέτρηση της οξύτητας. Πρέπει επίσης να περάσει από χηµικό έλεγχο για τυχόν νοθείες µε άλλα λάδια ή υπολειµµατικότητα φυτοφαρµάκων αλλά και από οργανοληπτικό έλεγχο µε βάση τον Ευρωπαϊκό κανονισµό 2568/91.
Αν ένα ελαιόλαδο έχει οξύτητα µέχρι 0,8 γραµµές αλλά ο οργανοληπτικός έλεγχος πιστοποιήσει κάποια ελαττώµατα που προαναφέραµε παραπάνω, το ελαιόλαδο κατατάσσεται στη κατηγορία του παρθένου.
Ο µοναδικός τρόπος για να προστατευθεί ο καταναλωτής από λανθασµένες επιλογές, είναι να µάθει να προµηθεύεται τυποποιηµένο ελαιόλαδο. Επιπλέον, καλό θα ήταν να παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο γευσιγνωσίας ελαιόλαδου ή πολύ απλά να δοκιµάζει και να µυρίζει το ελαιόλαδο πριν το χρησιµοποιήσει στο φαγητό του.
Αν µυρίζοντάς το, ανακαλύψετε δυσάρεστες µυρωδιές και δοκιµάζοντάς το, µια δυσάρεστη γεύση, τότε να είστε σίγουροι ότι δεν αγοράσατε ένα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο αλλά δώσατε τα χρήµατά σας για ένα προϊόν αµφιβόλου ποιότητας.
Σύντοµα, το ∆ίκτυο Κρητικής Γαστρονοµίας σε συνεργασία µε το Καφέ εστιατόριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και µε το Ιστορικό Καφέ του Κήπου Χανίων, θα πραγµατοποιήσουν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας σχετικά µε το φρέσκο ελαιόλαδο.

*Ο Γιάννης Αποστολάκης είναι
µέλος του ∆ικτύου Κρητικής Γαστρονοµίας

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum