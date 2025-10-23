Ανεκτίµητος θησαυρός το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο

Είµαστε υπερήφανοι ότι παράγουµε το καλύτερο ελαιόλαδο στον κόσµο και τρώµε το καλύτερο που παράγεται στην Ελλάδα. Είναι όντως έτσι ή απλά ισχυριζόµαστε κάτι για το οποίο γνωρίζουµε ελάχιστα και θεωρούµε δεδοµένο ότι µόνο εµείς γνωρίζουµε;

Το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο είναι η ανώτερη ποιοτικά κατηγορία ελαιολάδου. Για να χαρακτηριστεί έτσι το ελαιόλαδο, πρέπει να πληροί πολύ αυστηρά κριτήρια ποιότητας καθώς είναι ο φυσικός χυµός του καρπού της ελιάς ο οποίος παράγεται µε µηχανικές µεθόδους σε θερµοκρασία κάτω των 27-28 βαθµών και πρέπει να είναι κάτω από 0,8 βαθµούς σε οξύτητα.

Πώς µπορούµε να αναγνωρίσουµε το ποιοτικό ελαιόλαδο;

Να µην έχει κανένα γευστικό ελάττωµα όπως µυρωδιές λαδιού από καντήλι, µούχλας ή ξυδιασµένου.

Τα γευστικά ελαττώµατα του ελαιολάδου δηµιουργούνται από ένα µη υγιές καρπό ή κακές πρακτικές κατά τη συγκοµιδή και κατά τη µεταφορά του στο ελαιουργείο. Επιπλέον, εξαιτίας του χρόνου παραµονής του στο ελαιουργείο (3, 4, 5 ηµέρες σε πλαστικά τσουβάλια)· µέχρι την ελαιοποίηση είναι εκτεθειµένος σε καιρικές συνθήκες (π.χ. ζέστη, κρύο, βροχές).

Ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο πώς πρέπει να είναι;

Ένα ποιοτικό ελαιόλαδο πρέπει να µυρίζει φρέσκα φρούτα, λαχανικά, βότανα, φρέσκους καρπούς και µπαχαρικά, αρώµατα όπως ντοµάτας, φρέσκου κοµµένου χορταριού, αγκινάρας, µπανάνας, µήλων αµυγδάλων ή φύλλων ντοµάτας. Τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά ενός εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου που έχει µια αρµονική σχέση µεταξύ του καρπού που είναι υγιής, και του ελαιουργείου, ώστε να αναδειχτεί το αρωµατικό του προφίλ.

Τα αρώµατα του ελαιολάδου που αντιλαµβανόµαστε από τη µύτη και το στόµα τα ονοµάζουµε φρουτώδη! Είναι µια από τις τρεις θετικές ιδιότητες του ελαιολάδου Ο δε βαθµός ωρίµανσης του καρπού -αν είναι υπερώριµος, άγουρος ή στο ενδιάµεσο- καθορίζει το επίπεδο των αρωµάτων. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν είναι οι κλιµατολογικές συνθήκες, το µικρόκλιµα της περιοχής και η σύνθεση του εδάφους.

Το πικρό και το πικάντικο ελαιόλαδο το αντιλαµβανόµαστε έντονα όταν η συγκοµιδή έχει πραγµατοποιηθεί πρώιµα. Το πικάντικο γίνεται αντιληπτό σαν κάψιµο ψηλά στο λαιµό και καµία φορά µας προκαλεί βήξιµο και δάκρυα στα µάτια. Πολλοί καταναλωτές νοµίζουν ότι το κάψιµο στο λαιµό είναι αίτια της υψηλής οξύτητας του ελαιόλαδου. Το υψηλά πικρό και πικάντικο ελαιόλαδο είναι ένδειξη ότι περιέχει πληθώρα αντιοξειδωτικών, φαινολών, πολύτιµων σηµαντικών στοιχείων για την άµυνα του οργανισµού µας απέναντι σε διάφορες ασθένειες.

Για να χαρακτηριστεί ένα ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο πρέπει η οξύτητά του να είναι κάτω από 0,8 αλλά δεν αρκεί µόνο η µέτρηση της οξύτητας. Πρέπει επίσης να περάσει από χηµικό έλεγχο για τυχόν νοθείες µε άλλα λάδια ή υπολειµµατικότητα φυτοφαρµάκων αλλά και από οργανοληπτικό έλεγχο µε βάση τον Ευρωπαϊκό κανονισµό 2568/91.

Αν ένα ελαιόλαδο έχει οξύτητα µέχρι 0,8 γραµµές αλλά ο οργανοληπτικός έλεγχος πιστοποιήσει κάποια ελαττώµατα που προαναφέραµε παραπάνω, το ελαιόλαδο κατατάσσεται στη κατηγορία του παρθένου.

Ο µοναδικός τρόπος για να προστατευθεί ο καταναλωτής από λανθασµένες επιλογές, είναι να µάθει να προµηθεύεται τυποποιηµένο ελαιόλαδο. Επιπλέον, καλό θα ήταν να παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο γευσιγνωσίας ελαιόλαδου ή πολύ απλά να δοκιµάζει και να µυρίζει το ελαιόλαδο πριν το χρησιµοποιήσει στο φαγητό του.

Αν µυρίζοντάς το, ανακαλύψετε δυσάρεστες µυρωδιές και δοκιµάζοντάς το, µια δυσάρεστη γεύση, τότε να είστε σίγουροι ότι δεν αγοράσατε ένα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο αλλά δώσατε τα χρήµατά σας για ένα προϊόν αµφιβόλου ποιότητας.

Σύντοµα, το ∆ίκτυο Κρητικής Γαστρονοµίας σε συνεργασία µε το Καφέ εστιατόριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων και µε το Ιστορικό Καφέ του Κήπου Χανίων, θα πραγµατοποιήσουν εκδηλώσεις γευσιγνωσίας σχετικά µε το φρέσκο ελαιόλαδο.

*Ο Γιάννης Αποστολάκης είναι

µέλος του ∆ικτύου Κρητικής Γαστρονοµίας