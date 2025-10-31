Ο Θουκυδίδης, στον Επιτάφιο του Περικλή, µε τη ρήση «Ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος» εκφράζει τον σεβασµό, την τιµή και την αέναη µνήµη στους νεκρούς που έπεσαν για την πατρίδα. Το ίδιο χρέος έχουµε και εµείς οι σύγχρονοι νεοέλληνες.

Η ίδια ρήση δεσπόζει στο Μνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη έµπροσθεν της Βουλής των Ελλήνων.

Νοµίζω ότι τα λόγια είναι περιττά.

Γιατί στην περίπτωση του Μνηµείου Πεσόντων δεν βοηθά η συζήτηση και η αντιπαράθεση.

Ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι αυτός που δεν λογάριασε τη ζωή του και θυσιάστηκε για την πατρίδα.

Πάνε 93 χρόνια από το 1932 που εγκαινίασε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το µνηµείο.

Την ίδια πατρίδα έχουµε.

«Η Ελλάς προώρισται να ζήσει και θα ζήσει».

Το τελευταίο διάστηµα, όπως όλοι γνωρίζετε, ξεκίνησε µια άβολη συζήτηση (χωρίς αρχή, µέση και τέλος) για την τροπολογία της κυβέρνησης για το Μνηµείο Πεσόντων.

Ποιον εξυπηρετεί να συνεχίσει να γίνεται αυτή η συζήτηση;

Τον Θουκυδίδη; Προφανώς και όχι.

Συµφέρει τους Έλληνες; Όχι.

Έτσι λοιπόν η επικαιρότητα σκιάζει τους πεσόντες νεκρούς.

Ποιος το θέλει αυτό; Κανείς.