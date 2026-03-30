Άνδρας ανασύρθηκε νεκρός από λιμνοδεξαμενή στο Μοχό

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο Μοχό στο Μοχό του Δήμου Χερσονήσου, όταν άνδρας 80 ετών ανασύρθηκε νεκρός από λιμνοδεξαμενή.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, τον άτυχο άνδρα εντόπισαν περαστικοί. Άμεσα σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έφτασαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 πυροσβέστες για την ανάσυρση του άτυχου άνρα.

Τη σορό του ηλικιωμένου παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο Κ.Υ. Καστελίου.

Στο σημείο κλήθηκε και ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος καταγόταν από γνωστή και δραστήρια οικογένεια του Μοχού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άτυχος άνδρας βρέθηκε μέσα στη λιμνοδεξαμενή παραμένουν άγνωστες.

φωτ. αρχείου