Αναζητώντας την Ευεξία

Ελένη Χαλκιαδάκη
Ελένη Χαλκιαδάκη
Πολλοί από µας την άκουσαν, τη συζήτησαν, την επεδίωξαν. Και συχνά είχαµε κάτι παρόµοιο κατά νου όταν προσπαθήσαµε να την κατακτήσουµε.

 

Τελικά, τι είναι η ευεξία; Και ίσως το πιο σηµαντικό: είναι σε όλους µας διαθέσιµη;

Αν ξεπεράσουµε για λίγο τις λέξεις και στραφούµε στην αίσθηση της ευεξίας µέσα µας, τότε ίσως βρούµε πως η απάντηση βρίσκεται ήδη εκεί. Ίσως ευεξία είναι απλά να ξυπνάς το πρωί µε ζωντάνια· να ξεκινάς αυτή τη µέρα µε µεράκι και να σε ακολουθεί σε όλη σου τη δραστηριότητα. Χωρίς αφελείς αυταπάτες πως όλα γύρω σου είναι ιδανικά, αλίµονο. Μα µε µια φυσική χαρά, παρά ταύτα, που είναι αν µη τι άλλο µεταδοτική.

Ίσως ευεξία είναι απλά το να ακούµε το σώµα µας και να το φροντίζουµε σαν να ήταν ό,τι πολυτιµότερο έχουµε. Γιατί είναι. Είναι ο καλύτερός µας φίλος, ο γιατρός και ο ψυχολόγος µας, ο σύµβουλός µας και η µόνιµη παρέα µας. Είναι το µέσο µας για να ζήσουµε το οτιδήποτε.

Κι όσο περισσότερο το φροντίζουµε, τόσο αυτό µας το ανταποδίδει: βελτιώνει την ποιότητα της καθηµερινότητάς µας σε όλα τα επίπεδα. Και τι το επηρεάζει; Τα γνωστά και πολυπερπατηµένα, που οι περισσότεροι από µας έχουν κουραστεί να ακούν: η δραστηριότητα -ακόµα και ήπιας µορφής όπως στη yoga– η διατροφή, ο τρόπος ζωής και ο χρόνος για τον εαυτό µας.

Γεννηθήκαµε για να κινούµαστε. Και σε κάθε ηλικία, ακόµη και η ελάχιστη κίνηση είναι καλύτερη από την ακινησία.

Αντίστοιχα, η τροφή που βάζουµε στον οργανισµό µας είναι η ενέργεια που θα αντλήσουµε για το καθετί µέσα στην ηµέρα µας, µε άµεσο αντίκτυπο στην ψυχολογία και στις σκέψεις µας.

Συνειδητοποιώντας και πιθανόν αλλάζοντας τη δραστηριότητα και τη διατροφή µας, αλλάζουµε την ψυχολογία, τη σκέψη, τον τρόπο ζωής µας.

Κι αν το πάρουµε αντίστροφα και επιλέξουµε πρώτα έναν τρόπο ζωής, θα στραφούµε στους ίδιους αυτούς παράγοντες, θα τους εµπλουτίσουµε ή θα τους τροποποιήσουµε, για να τον κάνουµε δικό µας.

Και κάπου εκεί, αν δεσµευτούµε να αφιερώσουµε λίγο χρόνο µόνο για µας, ίσως ανοίξουµε την πιο σπουδαία πόρτα της ζωής µας: εκείνη που θα µας φέρει να γνωρίσουµε τον εαυτό µας πραγµατικά.

Κι όλα αυτά µάς βρίσκουν σε έναν τόπο που µοιάζει φτιαγµένος για όσους αναζητούν την ευεξία: στα Χανιά της Κρήτης.

Εκεί όπου έχουµε ακόµη πρόσβαση σε αγνές πρώτες ύλες, σε τοπία που µας καλούν να βγούµε έξω για να τα δούµε ξανά και ξανά, και σε ρυθµούς ζωής που συχνά αποτελούν παράδειγµα των πολυφηµισµένων «µπλε ζωνών».

Τι µας εµποδίζει λοιπόν να πούµε, µε ειλικρίνεια:

ναι, γνωρίζω τι είναι ευεξία, γιατί την ζω.

