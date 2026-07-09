Αναζητώντας κωπηλάτες

Πολλές φορές χρησιμοποιούμε αποφθέγματα όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή για να περιγράψομε την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα τους.

Έχοντας υπάρξει άνθρωπος με χιούμορ, ο Γιάννης Περάκης νομίζω δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να ταυτιστεί με μια αριστοφανική ρήση: «ἐρέτην χρῆναι πρῶτα γενέσθαι πρὶν πηδαλίοις ἐπιχειρεῖν». Μας έλεγε δηλαδή ο Χορός στους «Ιππείς», ότι πρέπει πρώτα να έχεις γίνει κωπηλάτης πριν πάρεις στα χέρια σου το τιμόνι.

Κι είναι ετούτο ακριβώς που τον χαρακτήριζε ως άνθρωπος που είχε ασχοληθεί με τα κοινά. Κι όχι μόνο αυτόν, αλλά πολλούς από την αποκαλούμενη «παλαιά φρουρά» της τοπικής αυτοδιοίκησης των Χανίων αλλά και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας μας.

Αυτή άλλωσε είναι μια συνηθισμένη συζήτηση τον τελευταίο καιρό στον τόπο μας, με αφορμή τις απώλειες εμβληματικών προσωπικοτήτων σε πολλούς τομείς· στην αυτοδιοίκηση, στον πολιτισμό, στις τέχνες και στα γράμματα.

Είναι η αγωνία μιας κοινωνίας να εντοπίσει και να αναδείξει μέσα από τα μέλη της, την “πάστα” εκείνη που έπλαθε ανθρώπους ξεχωριστούς. Που αγαπούσαν τον τόπο τους, εργάζονταν άοκνα κι άδολα γι’ αυτόν, προσέφεραν, οραματίζονταν, διεκδικούσαν.

Δύσκολη και σύνθετη διαδικασία αυτή η αναζήτηση σε καιρούς που οι άνθρωποι όλο και περισσότερο αποστασιοποιούνται από τα κοινά και τους συλλογικούς προβληματισμούς. Όχι μόνο από αδιαφορία αλλά κι από απογοήτευση.

Ακόμα πιο δύσκολο να βρει κανείς κωπηλάτες σε ένα τόπο γεμάτο “καπετάνιους”.