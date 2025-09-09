Αναζητείται Ελπίδα

Νιώθω την ανάγκη να αποτίσω φόρο τιµής σε µια εµβληµατική προσωπικότητα των Χανίων, τον Νίκο Παπαδάκη, διευθυντή του Ιδρύµατος «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Είχα την τιµή να τον συναντήσω πριν περίπου τέσσερις µήνες στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο µιας έκθεσης, µε την ιδιότητά µου ως γραµµατέας του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics. Στην προσωπική µας συζήτηση, του µοιράστηκα την ιδέα µιας εκδήλωσης σε συνεργασία µε την έδρα «Ελευθέριος Βενιζέλος» του LSE και το Ίδρυµα Βενιζέλος, µε θέµα την εξωτερική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλο.

Ο Νίκος Παπαδάκης µε αγκάλιασε αµέσως µε τον ενθουσιασµό του. Μου έδωσε το προσωπικό του τηλέφωνο, µου είπε «σε περιµένω στα Χανιά να τα συζητήσουµε», και µου µετέδωσε την πίστη του στη συνεργασία και τη δηµιουργία. Mαθαίνοντας, για τον θάνατό του, συνειδητοποιώ πως εκείνη την περίοδο ίσως να ήταν ήδη άρρωστος. Κι όµως, παρά την ασθένεια, δεν έχασε στιγµή την αγάπη, τη µαχητικότητα και την αφοσίωση στο έργο του.

Παίρνω, λοιπόν, το παράδειγµα αυτού του ευπατρίδη για να τονίσω πόσο ανάγκη έχουµε, ως κοινωνία των Χανίων, από τέτοια πρότυπα. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η πόλη µας ανέδειξε προσωπικότητες όπως ο Μάνος Κατράκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Χρήστος Σαρτζετάκης, η Νανά Μουσχούρη, ο Ειρηναίος Γαλανάκης και πολλοί άλλοι. Οφείλουµε να συνεχίσουµε να εµπνεόµαστε από το παράδειγµά τους και να µην επιτρέπουµε τα Χανιά µας να επισκιάζονται από γεγονότα των τελευταίων ηµερών, τα οποία δεν αντανακλούν την αγωνιστικότητα, το πνεύµα, τη φιλοξενία και τη ζεστασιά των ανθρώπων της πόλης µας.

ΥΓ: Γράφω τα παραπάνω µε πλήρη σεβασµό και ζητώ συγγνώµη αν στεναχωρήσω κάποιους συµπολίτες µου. Όµως, όταν γίνοµαι αποδέκτης τηλεφωνηµάτων µε ερωτήµατα του τύπου «τι συµβαίνει στην πόλη σας;», αισθάνοµαι χρέος να υπερασπιστώ το όνοµα της πόλης που γεννήθηκα και µεγάλωσα.

∆ρ ∆ηµήτρης Μπατάκης διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Financial Engineering Μ.Sc. LSE International Health Policy, M.Sc. Health Economics and management