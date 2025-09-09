menu
28 C
Chania
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Αναζητείται Ελπίδα

Δημήτρης Μπατάκης
Δημήτρης Μπατάκης
0

Νιώθω την ανάγκη να αποτίσω φόρο τιµής σε µια εµβληµατική προσωπικότητα των Χανίων, τον Νίκο Παπαδάκη, διευθυντή του Ιδρύµατος «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Είχα την τιµή να τον συναντήσω πριν περίπου τέσσερις µήνες στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο µιας έκθεσης, µε την ιδιότητά µου ως γραµµατέας του Ελληνικού Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics. Στην προσωπική µας συζήτηση, του µοιράστηκα την ιδέα µιας εκδήλωσης σε συνεργασία µε την έδρα «Ελευθέριος Βενιζέλος» του LSE και το Ίδρυµα Βενιζέλος, µε θέµα την εξωτερική πολιτική του Ελευθερίου Βενιζέλο.

Ο Νίκος Παπαδάκης µε αγκάλιασε αµέσως µε τον ενθουσιασµό του. Μου έδωσε το προσωπικό του τηλέφωνο, µου είπε «σε περιµένω στα Χανιά να τα συζητήσουµε», και µου µετέδωσε την πίστη του στη συνεργασία και τη δηµιουργία. Mαθαίνοντας, για τον θάνατό του, συνειδητοποιώ πως εκείνη την περίοδο ίσως να ήταν ήδη άρρωστος. Κι όµως, παρά την ασθένεια, δεν έχασε στιγµή την αγάπη, τη µαχητικότητα και την αφοσίωση στο έργο του.

Παίρνω, λοιπόν, το παράδειγµα αυτού του ευπατρίδη για να τονίσω πόσο ανάγκη έχουµε, ως κοινωνία των Χανίων, από τέτοια πρότυπα. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η πόλη µας ανέδειξε προσωπικότητες όπως ο Μάνος Κατράκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Χρήστος Σαρτζετάκης, η Νανά Μουσχούρη, ο Ειρηναίος Γαλανάκης και πολλοί άλλοι. Οφείλουµε να συνεχίσουµε να εµπνεόµαστε από το παράδειγµά τους και να µην επιτρέπουµε τα Χανιά µας να επισκιάζονται από γεγονότα των τελευταίων ηµερών, τα οποία δεν αντανακλούν την αγωνιστικότητα, το πνεύµα, τη φιλοξενία και τη ζεστασιά των ανθρώπων της πόλης µας.

ΥΓ: Γράφω τα παραπάνω µε πλήρη σεβασµό και ζητώ συγγνώµη αν στεναχωρήσω κάποιους συµπολίτες µου. Όµως, όταν γίνοµαι αποδέκτης τηλεφωνηµάτων µε ερωτήµατα του τύπου «τι συµβαίνει στην πόλη σας;», αισθάνοµαι χρέος να υπερασπιστώ το όνοµα της πόλης που γεννήθηκα και µεγάλωσα.

∆ρ ∆ηµήτρης Μπατάκης διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Financial Engineering Μ.Sc. LSE International Health Policy, M.Sc. Health Economics and management

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum