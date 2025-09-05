Αναβολή βιβλιοπαρουσίασης στο Καφέ «Κήπος»

Η προγραµµατισµένη για τη ∆ευτέρα 8 Σεπτεµβρίου στο Ιστορικό καφέ “Κήπος” στα Χανιά παρουσίαση του βιβλίου του δηµοσιογράφου Φίλιππου Ζάχαρη, “Ευκαιρίες ζωής” αναβάλλεται λόγω πένθους για τον θάνατο του Γενικού ∆ιευθυντή του ιδρύµατος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκου Παπαδάκη.

Νεότερη ηµεροµηνία για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί το επόµενο διάστηµα.