Αναβολή του 3ου Chania Trail Event λόγω κακοκαιρίας

Αναβάλλεται, όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Χανίων, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το 3ο Chania Trail Event, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί αύριο, Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, η διοργάνωση μεταφέρεται για την επόμενη ημέρα, Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στο ίδιο μέρος, στο Κτήμα Ησυχάκη, στα Νεροκούρου Χανίων.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα παραμείνει ως έχει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 Άνοιγμα Γραμματείας – Παραλαβή Πακέτων

10:45 – 12:45 Κυνήγι θησαυρού για παιδιά

11:00 Αγώνας Malaxa Ups & Downs 11km+560m

11:30 Αγώνας Refioli Run & Fun 6,3Km+340m

11:35 Πεζοπορική Διαδρομή με Ιστορική Ξενάγηση

13:00 Παιδικός Αγώνας για μαθητές Α’,Β’,Γ’ Δημοτικού (800m)

13:15 Παιδικός Αγώνας για μαθητές Δ,Ε,ΣΤ’ Δημοτικού (1100m)

13:30 Σουβλάκι & Μπύρα Χάρμα Party

14:00 Απονομές

Η πρόσβαση στον χώρο της έναρξης θα γίνει από εδώ: https://maps.app.goo.gl/U7gZLMhieDqLXSUa7»