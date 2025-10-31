menu
Αναβολή στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Δεν βγήκε λευκός καπνός για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Χανίων, μετά την συνεδρίαση της  Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης.

Όπως αναφέρει αναλυτικά το ανακοινωθέν της Εκκλησίας της Κρήτης «η Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε σήμερα, 31 Ὀκτωβρίου 2025, σέ Συνεδρία, στήν ἕδρα Της, στό Ἡράκλειο, καί ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα τῆς ἡμερήσιας διάταξης.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀναφορικά μέ τό θέμα τῆς πληρώσεως τῆς χηρευούσης Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυδωνίας καί Ἀποκορώνου, γιά πνευματικούς λόγους καί γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας, δέν προέβη στήν παροῦσα Συνεδρία σέ ἐκλογή νέου Μητροπολίτου.
Ἐπισημαίνεται καί διευκρινίζεται, ὅτι οἱ ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διεξήχθησαν ἐν πλήρει συνθέσει καί οὐδεμία ἔννομη καί ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπιρροή ἄσκησε στή λήψη τῶν Ἀποφάσεών Της τό ἤδη δημοσιευθέν, σέ ἠλεκτρονικά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως, γεγονός τῆς ἐπιδόσεως σήμερα σ̉ Αὐτήν ἐξωδίκου ἐγγράφου κληρικοῦ.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης»

 

* φωτ. cretalive.gr

