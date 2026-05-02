Αναβολή πεζοπορικής δράσης στην Κεφάλα Βουκολιών

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη για αύριο Κυριακή 3 Μαΐου πεζοπορία στην Κεφάλα Βουκολιών, αναβάλλεται λόγω των προβλεπόμενων αντίξοων καιρικών συνθηκών.
Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου, την ίδια ώρα (16:30) και με την ίδια διαδρομή.
