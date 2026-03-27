Αναβολή πεζοπορίας στην Καλυδωνία

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοίνωσε ότι η προγραμματισμένη πεζοπορική διαδρομή, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στη Δημοτική Κοινότητα Καλυδωνίας της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου, αναβάλλεται λόγω των προβλεπόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πεζοπορικών διαδρομών που υλοποιεί ο Δήμος Πλατανιά σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.

Για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της πεζοπορίας θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση»