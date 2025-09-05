Αναβολή εκδήλωσης στο καφέ της Οικίας – Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου

Αναβάλλεται, μετά τον θάνατο του Νίκου Παπαδάκη, η μουσική εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Παρασκευής (5/9) στον χώρο του καφέ της Οικίας–Μουσείου Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα.