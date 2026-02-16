menu
Διεθνή

Αναβλήθηκε η επίσκεψη του Ρ.Τ. Ερντογάν στο Άμπου Ντάμπι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβαλε προγραμματισμένη επίσκεψη για σήμερα στο Αμπού Ντάμπι, με την αιτιολογία ότι ο ομόλογός του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν αντιμετωπίζει “ένα πρόβλημα υγείας”, σύμφωνα με μήνυμα που ανάρτησε το βράδυ της Κυριακής το γραφείο του στην πλατφόρμα Χ και το οποίο διαγράφηκε γρήγορα.

“Ο πρόεδρός μας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε τη λύπη του για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο (πρόεδρος) Αλ Ναχιάν και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση”, έγραψε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η διεύθυνση επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας το βράδυ της Κυριακής στην πλατφόρμα X, ένα μήνυμα του οποίου το Γαλλικό Πρακτορείο κράτησε ένα στιγμιότυπο οθόνης.

Στο μήνυμα των τριών παραγράφων, το οποίο μετέδωσαν αμέσως τα τουρκικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η τουρκική προεδρία διευκρίνιζε ότι ο Ερντογάν “θα μετέβαινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σε μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί την κατάλληλη στιγμή”.

Το μήνυμα έκτοτε διαγράφηκε από τους λογαριασμούς στην πλατφόρμα X της τουρκικής προεδρίας και το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT απέσυρε από το άρθρο του για την αναβολή της επίσκεψης του Ερντογάν στο Αμπού Ντάμπι την αναφορά στο “πρόβλημα υγείας” που υποτίθεται αντιμετωπίζει ο πρόεδρος των Εμιράτων.

Η τουρκική προεδρία δημοσίευσε νέο μήνυμα το βράδυ της Κυριακής στο X, τονίζοντας ότι “οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι η συνάντησή τους αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία”, χωρίς να αναφέρει τον λόγο.

Σε επικοινωνία που είχε μαζί τους, το Γαλλικό Πρακτορείο δεν έλαβε απάντηση ούτε από την τουρκική προεδρία ούτε από τις αρχές των Εμιράτων, οι οποίες δεν έχουν αναφέρει τυχόν πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο 64χρονος ηγέτης τους.

Το γραφείο του προέδρου Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, γνωστού ως MBZ, δημοσίευσε φωτογραφίες το Σάββατο το βράδυ που τραβήχτηκαν την ίδια ημέρα, και τον δείχνουν να χαμογελά και να φαίνεται να είναι καλά στην υγεία του δίπλα στον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι.

