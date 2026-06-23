«Αναβίωση εθίμου του Κλήδονα» στην πλατεία Γηροκομείου

Το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος “ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ”, το ΕΛΜΕΠΑ (τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών) και ο Δήμος Χανίων , διοργανώνουν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την εκδήλωση «Αναβίωση εθίμου του Κλήδονα – Κρητικό Γλέντι» την Τετάρτη 24 Ιουνίου και ώρα 20:00 στην Πλατεία Γηροκομείου, στη Χαλέπα.

Θα συμμετέχουν η ορχήστρα του κ. Ανδρέα Πατεράκη, το παιδικό /εφηβικό συγκρότημα από τον χορευτικό Όμιλο του Γιάννη και της Στέλλας Αγιασμενάκη, ενώ την παρουσίαση θα κάνει η εκπαιδευτικός του 7ου Γυμνασίου Χανίων κ. Μαρίνα Μπαλάκου, που θα παρουσιάσει λαογραφικά στοιχεία του εθίμου.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση «το Κύτταρο Χαλέπας θα διαθέτει σουβλάκια, καλιτσούνια μπύρα, αναψυκτικά και νερά, για ενίσχυση του Παντοπωλείου Αλληλεγγύης. Θα λειτουργήσει φέτος και εργαστήρι απασχόλησης παιδιών, για την συγγραφή μαντινάδων από την ομάδα του κυρίου Πολυνίκη Παπούλια.Το υλικό που θα προκύψει θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της γιορτής από τα ίδια τα παιδιά».