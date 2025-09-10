Αναβιώνει ο «κωλοβρέχτης» στη Σούδα

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σούδας διοργανώνει την αναβίωση του παραδοσιακού εθίμου «Κωλοβρέχτης» ή Γρίπος την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00, στην Καλάδα της Παραλίας του Βλητέ, κάτω από τη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει:

Επιμνημόσυνη δέηση για τους ψαράδες.

Έκθεση φωτογραφικού υλικού από τη συλλογή του Σταύρου Μυριδάκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «με την αναβίωση αυτή, ο Σύλλογος επιδιώκει να διατηρήσει ζωντανό ένα κομμάτι της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αναδεικνύοντας τις παραδόσεις της θάλασσας και τιμώντας τους ανθρώπους που συνδέθηκαν άρρηκτα με αυτήν.

📌 Καλούμε όλους τους πολίτες να τιμήσουν με την παρουσία τους την εκδήλωση»