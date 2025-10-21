Αναβάθμιση των δικαστικών κτιρίων Χανίων

Έγινε σήμερα Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως ανακοινώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Χανίων η εκδήλωση παρουσίασης κτιριακού προγράμματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την Περιφέρεια, όπου στην αναβάθμιση των δικαστικών κτιρίων εντάχθηκαν, πρώτον εργασίες για άμεσες επισκευές του κτιρίου της Περιφέρειας – Δικαστήρια ποσού έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα (6.856.790) ευρώ και δεύτερον λειτουργική αναβάθμιση του Δικαστικού κτιρίου Πρωτοδικείου Βάμου ποσού τριακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων (373.000) ευρώ.

Ο δε Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ για την ταχύτερη υλοποίηση της αξιοποιήσεως του κτιρίου των Δικαστικών φυλακών για δικαστική χρήση.